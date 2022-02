IMAO JE ODNOS SA PSOM, ALI TO NIJE NAJGORE: Bivša devojka Hju Hefnera otkrila zverstva iz Plejboj vile! Svet je u šoku

Iz Plejboj vile isplivavaju detalji kakve javnost nije mogla ni da zamisli.

Izvor: Youtube/Los Angeles Times

Nekadašnje zečice Hju Hefnera ne prestaju da šokiraju svet govoreći o detaljima koje su doživele ili videle u čuvenoj Plejboj vili.

Iako je ta vila delovala kao sigurno utočište mnogih devojaka, ona je bila sve samo ne to, a iz dana u dan otkrivaju se Hefnerova zverstva.

Sondra Tiodor je bila sa njim u vezi od 1976. do 1981. godine, a kasnije je i sama bila Plejboj zečica. Međutim, ono što je ona otkrila jednom prilikom zgrozilo je sve.

Sandro tvrdi da je jednom prilikom naletela na Hefnera dok je imao odnose sa njenim psom i rekla je da je odbila da ostavi Hjua samog sa životinjom nakon što je bila svedok šokantnih događaja.

"Jednom sam ušla i on je bio... u mom psu, našem psu", rekla je Sondra i dodala:

"Pitala sam ga "Šta to radiš", a on mi je na to odgovorio "Pa šta, psi imaju potrebe!". Nakon toga sam mu rekla da prestane sa tim", ispričala je Sondra.

Kako kaže, to nije ono najgore, jer se ispostavilo da Hefner takve stvari praktikuje dugo i to ne samo sa psima. Takođe, psa najboljeg prijatelja navukao je na kokain.

"Droge je bilo svuda... Hefov najbolji prijatelj, imao je psa Luisa, a ova mala pudlica se navukla na kokain."

"Pas je to mogao da oseti sa druge strane sobe. Morao je da ga zaključava kada su ljudi bili u blizini", a potom je ispičala i jednu situaciju.

Hju Hefner i zečice

Izvor: Profimedia

"Jedne noći u kuću je ušla jedna veoma poznata osoba i taj pas je skočio sa kauča i lizao je po nosu. Ta zvezda je bila u fazonu 'kako me voli', ali mi smo znali zašto je pas na njoj."

Takođe, potvrdila je i priče Dženifer Saginor koja je ispričala da su njen otac, inače fizikalni doktor i Hju bili više od prijatelja.

"Moj otac Mark Saginor i Hju Hefner bili su prijatelji više od 40 godina. Ali to prijateljstvo je bilo na potpuno drugom nivou. Oni su bili srodne duše. Devojke su prolazile kroz Hefov život, a samo se mom ocu vraćao iznova i iznova", rekla je nedavno Dženifer tvrdeći da je vlasnik Plejboja bio biseksualac.

Devojke su takođe potvrdile ono što je već izneto u javnost - da su zečice drogirane lekovima, prisiljavane na orgije, tajno fotografisane... kao i da je Hefner bio veoma okrutan, perverzan do granica bolesti, a poseban fetiš pored grupnih odnosa bilo mu je opštenje i sa domaćim životinjama i kućnim ljubimcima.

