Seksualne zabave sa brojnim devojkama u prostorijama Hefnerove rezidencije bile su organizovane četvrtkom, a u njegovu vilu dolazile bi velike TV zvezde.

Izvor: Youtube/printscreen/A&E

Plejoj rezidencija Hjua Hefnera bi četvrtkom uveče bila puna prostitutki i poznatih ličnosti, navodi se u najnovijoj seriji o osnivaču Plejboja,

Hef je tradicionalno okupljanje nazvao "Noć svinja", a veče bi počinjalo sa dva makroa koji bi dovezli prostitutke...tvrdi njegova bivša devojka Sondra Teodor, i drugi koji su radili u vili. Sondra kaže da je imala tendenciju da gleda na drugu stranu dok je Hju radio razne "lude stvari", ali joj je ovaj ritual bio interesantan i privukao je njenu pažnju.

Predstojeća serija "Tajne Plejboja" opisuje "Noć svinja" kao neku vrstu večere koja je služila kao uvod u lude seksualne zabave. Prema insajderima vile, Hju bi sedeo na čelu stola i pušio svoju čuvenu lulu dok su kurve pile i jele sa filmskim i TV zvezdama. Kažu da bi devojke dobile ocene i brze lekarske preglede pre nego što bi izašle iz sobe na sastanak sa poznatim ličnostima.

Iako su Hefner i njegovi saradnici znali šta se dešava u vili, sam Hefner je insistirao da se prostitutke nikada ne smeju nazivati svinjama – niti im je rečeno kako svi oko njih zovu događaj.

Hju Hefner je umro u 91. godini, bio je sa hiljadama žena, ali srodnu dušu našao je tek sa 85 godina. Celog života bio je okružen ženama, hvalio se da je spavao sa hiljadama njih i ženio se tri puta.

Hefner je tvrdio da je suprugama uvek bio veran, ali da je "to nadoknađivao" kada nije bio u braku. Medijski mogul, koji je od 1949. do 1959. bio oženjen Mildred Vilijams, a od 1989. do 2010. Kimberli Konrad, s kojom ima dva sina: Marstona (31) i Kupera (30), izjavio je 2013. da je najsrećniji sa Kristal, sa kojom je ostao u braku do kraja života.

FBI GA PRATIO

Nakon što je umro osnivač najpopularnijeg magazina za muškarce, FBI je objavio njegov dosije, odnosno izveštaje iz istrage koje je agencija vodila o njmeu 50-ih i 60-ih godina. Dosije sadrži 58 strana materijala o Hefneru, a otvoren je 1958. godine, pet godina nakon prvog izdanja "Plejboja".

Povod za istragu i saslušanje Hefnera bile su "opsceni materijali" koje je njegov magazin objavljivao. Dosije sadrži i dopis upućen tadašnjem direktoru FBI-ja Džonu Edgaru Huveru u kojem agent zadužen za Hefnerov slučaj predlaže da osnivač "Plejboja" i njegov fotograf Edvard Opman budu stavljeni pod nadzor da bi se utvrdilo da li krše zakon, tačnije da li prenose "pornografske snimke" preko granica saveznih država. Obojica jesu bili pod nadzorom, pokazuje dosije. U jednom delu izveštaja navodi se da je Opman redovno odlazio "česte žurke u kasne sate" kod Hefnera u njegov stan na četvrtom spratu zagrade u kojoj je živeo u Čikagu. Ipak, istraga je pokazala da nijedan od njih dvojice nije počinio krivična dela na koje je FBI sumnjao.