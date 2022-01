"Bili su razdvojene, jedna zaključana u jednoj prostoriji, druga u drugoj. Bile su vezne. Sestra je mogla da čuje drugu sestru kako vrišti. On je koristio drvene predmete kako bi se iživljavao nad njima. Bilo je strašno."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnivač Plejboja Hju Hefner bio je "vampir“ koji je izmanipulisao i drogirao desetine mladih žena da učestvuju u ponižavajućim orgijama, dok se maskirao kao zagovornik seksualne slobode, navodi se u šokantnom novom dokumentarcu. "Tajne Plejboja", dokumentarni serijal od 10 delova koji se premijerno prikazuje na A&E 24. januara, trebalo bi da osvetli mračnu stranu Plejboja, koji je postao igralište za upotrebu droga, seksualno zlostavljanje, pa čak i zverstva.

Serija se bavi skrivenim istinama iza Plejboja uz ekskluzivne intervjue sa insajderima, uključujući bivše devojke Hjua Hefnera, Holi Medison i Sondru Teodor, kao i bivšu „Majku zeku“ Pi Džej Masten. Sondra, koja sada ima 65 godina, otkriva kako je pet noći u nedelji bilo grupnog seksa u vili, koji ju je, kako kaže potpuno slomio. Hefner bi takođe vodio nedeljne 'Svinjske noći' tokom kojih bi dovodio desetak "ružnih" prostitutki da imaju seks sa svojim prijateljima. VIP članovi Pleiboj noćnih klubova mogli su da rade šta hoće. Jedan od njih je bio poznati voditelj a Don Kornelije je navodno držao dve Plejboj zečice kao taoce i silovao jednu od njih, navodi se u dokumentaciji.

Holi Medison, Plejboj zečica koja je izlazila sa Hefnerom osam godina, takođe govori kako je Hefner odbijao da koristi zaštitu tokom seksa i kako ju je životni stil u kući čak naveo da razmišlja o samoubistvu. Serija takođe uključuje intervjue sa Lindom Lavlejs, porno zvezdom iz 1970-ih koja je stekla slavu filmom Duboko grlo, koja kaže da su je tretirali kao "parče mesa" i primoravali da obavlja oralni seks sa nemačkim ovčarom dok su Hefner i njegovi prijatelji gledali.

Dokumentarac predstavlja kritičko preispitivanje zaostavštine kultnog Plejboj izdavača, koji je preminuo 2017. godine u 91. godini.

Hefner je imao samo 27 godina kada je 1953. lansirao prvo izdanje časopisa Plejboj. Sa Merilin Monro na naslovnoj strani, prvo izdanje prodato je u više od 50.000 primeraka i iznedrilo je imperiju koja je trajala decenijama. Do 1970-ih Plaiboj je prodavao sedam miliona primeraka mesečno, a Hefner je otvorio desetine Plejboj klubova u koje su članovi ulazili pomoću ključa. Da, pravog ključa kojim su se bukvalno otvarala ulazna vrata. Hefner je sebe proklamovao kao pobornika slobodne seksualnosti i slobode govora u represivnoj posleratnoj eri. Ali reakcija je počela 1970-ih sa feminističkim pokretom koji je osudio njegovu objektivizaciju žena. Poslednjih godina Plejboj se borio da ostane relevantan - časopis je prestao da se štampa 2020. godine - i mnogi bivši tzv Plejmejtovi su govorili protiv kulture nakon pokreta "MeToo".

Prema Mikiju Garsiji, bivšem direktoru Plejmejt promocije - bilo je kao u kultu. Žene su bile negovane i navođene da veruju da su deo ove porodice. On (Hefner) je zaista verovao da poseduje ove žene.

"Imali smo devojke koje su bile Plejmejt a koje su se predozirale, koje su izvršile samoubistvo."

Jedna od najpotresnijih priča dolazi od Sondre Teodore, bivše manekenke i glumice koja je izlazila sa Hefnerom kasnih 1970-ih i 80-ih. Ona je opisala kako su njegovi seksualni zahtevi postali gadni.

"Na kraju me je uplašio jer nisi mogao da ga zadovoljiš. Želeo je sve više i više. Grupni seks je bio najmanje pet noći nedeljno. Imali su protokol. Voleo je da režira', rekla je ona.

Sondra je rekla da je Hefner bio veliki uživalac droge, slao ju je da kupi kokain više puta, a seks ju je potpuno slomio.

"Prosto je postalo ružno, osećala sam se kao da sam vođa predstave u cirkusu, morala sam da pravim isti šou svake večeri. Sve je rađeno uvek po ustaljenom scenariju. Dođe nova devojka i onda bude - dobro došla u porodicu. A sve je to bila laž. Gledala sam devojku za devojkom kako se pojavljuju, svežeg lica, simpatične i njihova lepota je jednostavno nestajala. Nismo mu bili ništa. Hefner je bio kao vampir. Decenijama je isisavao život iz ovih devojaka", rekla je Sondra.

Lisa Loving Baret, Hefnerova pomoćnica tokom kasnih 1970-ih i 80-ih, rekla je da je Hefner imao zalihu kvejluda, snažnog sedativa za koga se tvrdi da ga je koristio i glumac Bil Kozbi kako bi drogirao žene. Baret je rekla da je u vili Plejboj ta droga bila poznata kao "razdvajač nogu“ i da su je smatrali "neophodnim zlom“ jer je mogla da natera žene da rade bilo šta.

Baret tvrdi da bi Hefner svaki dan uzimao male količine amfetamina Deksedrin da bi bio u stanju pripravnosti. Kokain je bio "velika stvar" u kući i uvek ga je bilo u velikim količinama.

Droga je bila toliko dostupna da je jedna od Hefnerovih pudlica postala zavisna od nje i često ju je lizala sa poda, tvrdi Sondra.

Droga je pomogla da podstakne užasne "Svinjske noći" koje su se dešavale svakog četvrtka, prema Stefanu Tetenbaumu, Hefnerovom sobaru između 1978. i 1981. godine. Hefner bi naložio dvojici makroa da dovedu po šest prostitutki u vilu. Hefner je mislio da su žene 'svinje', ali je naredio svojim VIP muškim prijateljima da ih tako ne zovu, tvrdi se u dokumentarcu. Lekar bi najpre pregledao ženu kako bi utvrdio da nema bolesti i infekcije a zatim bi imale seks sa gostima.

"Ponekad je imao posebnu ženu koja bi se pojavila, zvala se The Blleder. Koristila bi veoma veliki špric i vadila krv ovim prijateljima, a devojka bi uradila felacio ili bi im izdr*ala"

U dokumentarcu se tvrdi da se ovo posebno sviđalo glumcu Džonu Belušiju, redovnom gostu Plejbojeve vile. Iz nekog razloga mu se to dopalo i to bi ga posebno "napalilo". Hefner je oduvek imao više devojaka, ali je do 2000-ih izlazio više puta nedeljno sa sedam plavuša za koje je rekao da su se sve zabavljale sa njim u isto vreme. Među njima je bila i Holi Medison koja je postala njegova "posebna", ili glavna devojka, i uselila se u Plejboj vilu 2000. kada je imala 21 godinu.

U njenom prvom noćnom izlasku sa Hefnerom i drugim njegovim devojkama, ponudio joj je kvejlud. Ona je odbila, ali je na kraju ipak imala seks sa njim i drugim devojkama te noći.

"Sve je bilo veoma mehanički i robotski, a vi biste sledili vođstvo drugih žena. Bilo mi je stvarno odvratno kako Hef nije želeo da koristi zaštitu“, kaže Medison u filmu.

Imala je policijski čas u 21 sat, obeshrabrena je da napusti Plejboj vilu osim ako nije porodični praznik i nije mogla da nosi crveni ruž. Ona takođe otkriva kako je Hefner jednom poludeo kada je skratila svoju plavu kosu, rekavši da je zbog toga izgledala 'staro i jeftino'. Hefner je podsticao sukobe između devojaka, a plastična operacija je bila 'kompulzivna radnja' dok su pokušavale da održe korak jedna s drugom. Način života u vili doveo ju je do toga da uđe u „krug groznih stvari". U jednom trenutku nije znala šta da radi. Medison priznaje da je u jednom trenutku počela da se oseća nagon za samoubistvom, ali da joj je igranje u seriji "The Girls Nekst Door" vratilo samopouzdanje.

"Plašila sam se da odem. Ako bih se usudila da odem postojala je gomila osvetničke pornografije koja je samo čekala da izađe. KU izlascima s Hefom on je slikao sve nas a onda bi odštampao osam primeraka, po jedan za njega i sve nas i prosleđivao nam. Bilo je odvratno. Pila sam mnogo svake večeri kada smo izlazili, to je bio moj način da se nosim sa situacijom. Odnos između mene i drugih žena postao je vrlo loš. Zamislite da imate seks sa nekim u prostoriji punoj žena koje vas sve mrze i koje sve pričaju sra*a o vama", dodala je ona.

Još jedna žena čije je iskustvo sa Hefnerom bilo uznemirujuće je Dženifer Saginor.

Ćerka Hefnerovog ličnog lekara je već sa 11 godina počela da živi u Plejboj vili u Los Anđelesu. Prema njenim rečima, Hefner ju je smatrao svojom "ćerkom", ali kada je napunila 17 godina Hefner ju je pozvao u svoju spavaću sobu gde je videla njega i još jednu devojku u koju se zaljubila.

Odjednom se 'energija promenila' dok je Hefner pokušavao da ih sve natera da imaju seks.

"Rekla sam mu - moj tata je tu blizu niz hodnik. A Hefner bi mi na to rekao kako smo svi mi ovde porodica".

Ova devojka koja je bila sa Hefnerom u tom trenutku je briznula je u plač i otišla u kupatilo, čime je ceo "sastanak" prekinut.

Godinama kasnije, u knjizi koju je Saginor napisala o svom detinjstvu, tvrdi se da ju je Hefner zamolio da ne priča o tom incidentu.

"Uvek su me učili da je u redu govoriti šta mislite, ali sam znala da određeni nivo lojalnosti ide uz pripadnost ovom unutrašnjem krugu. Postojao je određeni nivo straha da će biti posledica kršenja te lojalnosti", rekla je ona.

Saginor je rekla da je to "tako licemerno" s obzirom na to da su sloboda govora i Prvi amandman nešto za šta se Hefner zalagao ceo život. Dokumentarac takođe otkriva kako su Hefnerovi seksualni porivi ponekad prelazili sve granice pa su uključivali i jednog od njegovih pasa.

"Jednom sam ušla u sobu i on je dr*kao psu. Pitala sam ga šta to radi a on mi je rekao da i psi imaju potrebe. Rekla sam mu da prestane s tim! Nikada mu više nisam dozvolila da bude sam sa našim psom", rekla je Sondra.

Uznemirujući incident dogodio se sa Lindom Lavlejs kada je stigla u Plejboj vilu i bila primorana na orgiju sa Hefnerovim muškim prijateljima. Bivša majka Pleboj zečice Plejboj Pi Džej Masten rekla je:

"Svi momci su se smejali kada je izašla iz limuzine. Bila je pijana i drogirana. Odjednom, niotkuda, se pojavio nemački ovčar. Naterali su je da nemačkom ovčaru odradi oralni."

Plejboj klubovi su hvaljeni kao mesto gde sofisticirani muškarci mogu da budu u društvu svojih vršnjaka dok ih opslužuju prelepe žene u odeći zečica. Ali ispod ljuske glamura krila se ružna istina: poznate ličnosti i VIP osobe koje su dolazile u klubove mogle su da rade šta sui hteli i da se pritom izvuku bez posledica. Svi klubovi su imali 'ekipu za čišćenje' koja je prikrivala neprijatne incidente bez uključivanja policije. Masten, majka zečica, tvrdi da je incident sa Don Kornelijusom bio najgori za koji je čula, i da je Hefner sve znao o tome“. Kornelijus je bio u jednom od klubova kada su mu za oko zapele dve sestre od oko 20 i 21 godine koje su tamo tek počele da rade. Pozvao ih je.

"Don je bio u klubu mnogo puta, mnogi su ga videli tako da se tada nisu plašili. Ove dve mlade devojke ušle su u njegov rols rojs i otišle u njegovu kuću. Nismo se čuli sa njima tri dana, nismo znale gde su. Bili su razdvojene, jedna zaključana u jednoj prostoriji, druga u drugoj. Bile su vezne. Sestra je mogla da čuje drugu sestru kako vrišti. On je koristio drvene predmete kako bi se iživljavao nad njima Bilo je strašno".

Jedna od devojčica je uspela da izađe i pozove svoju majku ali incident nikada nije prijavljen policiji.

Masten je rekla da Kornelijusove privilegije nikada nisu suspendovane - i on se vratio u klub sledeće nedelje. Prema rečima bivšeg sobara Tetenbauma, Hefner je živeo svoj život u vili kao da je "kralj" i nije želeo čak ni da zna imena svog osoblja. Hefner bi pio oko 40 pepsisa dnevno i jeo 2 do 3 lbs M&Ms dnevno, rekao je.

Njegova seksualna pomagala kao što su vibratori, kopče za bradavice, bičevi i kaiševi, držani su u uzglavlju iza kreveta. Jedan od sobarevih poslova bio bi da stavi rukavice i sakupi sve seksualne igračke nakon orgije, stavi ih u posebnu kantu i odnese ih sobaricama koje bi ih očistile. Hefner je imao kamere u svakoj sobi, pa čak i u bašti napolju gde su bili skriveni mikrofoni.

"Kada smo počeli da izlazimo 1970-ih, Hefner je bio fasciniran i opsednut Čarlsom Mensonom".

Bivši Plejboj fotograf tvrdi da je Hefner čak imao kopije kućnih video zapisa porodice Menson. Sondra kaže da postoji "toliko sličnosti" u načinu na koji je Hefner koristio prinudnu kontrolu.