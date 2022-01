UZELA MI JE SVE PARE, IMAM TEZGU NA PIJACI! Kristijan Golubović o odnosu sa bivšom ženom i novom poslu

Kristijan Golubvić i Kristina Spalević već neko vreme su na meti hejtera, koji ih prozivaju zbog njihovog rada na pijaci.

Bivši zadrugar Kristijan Golubović otkrio je da oni ne rade na tezgi, ali i istakao je da je bivšoj supruzi Ivani uputio kontra tužbu, te da mu je stiglo rešenje o plaćanju mesečne alimentacije za ćerku Veru u iznosu od 18.000 dinara.

"Ivana je mene tužila, odjavila me sa adrese na kvarno. Sada nemam prijavu adrese, ne stižu mi pozivi, bilo koji prekršaj da napravim meni je problem... Sud je bez mog prisustva i odazivanja odredio neke mere. Dobila je kontra tužbu jer je sve lažno svedočila. Slagala je da sam je dirao, da sam njenoj mami pretio, da su ona i Vera ugrožene... Iznela je gnusnu laž da koristim psihoaktivne supstance, a ja nikada u životu ni cigaretu nisam zapalio", rekao je Golubović za Kurir.

"Voleo bih da nam dozvole da odemo na poligraf, da vide da li je istina ono što kažem ja ili ona... Ivani veruju zato što ja imam burnu prošlost. Meni je Ivana uzela sve pare i nekretnine, a sud mi je odredio da plaćam alimentaciju od 18.000 dinara. Zašto to da plaćam, ja sam mom detetu do sada dao više od pola miliona eura?! Sigurno sam toliko para dao, što u nekretninama, garderobi, novcu... Koliko ja još treba da dam preko toga?!", dodao je on i osvrnuo se na svoj novi biznis:

"Ja trenutno nisam u radnom odnosu, već na pijaci imam tezge na kojima mi rade ljudi. I za to su hteli da nas ismeju... Po Instagramu su nas neki prozivali kako Kristina i ja prodajemo šljive na tezgama... Ne razumem, to je pošten posao, ne bi nam bio problem da radimo to, ali ne radimo, radi radnica. Imamo tezge na kojima rade radnici, ne radimo mi".

Golubović je nedavno priznao i da je verio svoju izabranicu Kristnu sa kojom je tadašnju suprugu Ivanu prevario u Zadruzi.