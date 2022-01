ŽENA I TAŠTA ME OPTUŽILE ZA NASILJE U PORODICI! Poljubac koji je ŠOKIRAO naciju i razvod uz TEŠKE OPTUŽBE

Kristijan Golubović sumirao proteklu godinu

Izvor: TV Pink / screenshot

Kristijan Golubović govorio je o 2021. godini i svojoj ljubavi sa Kristinom Spalević, sa kojom je uplovio u vezu tokom rijalitija Zadruga 4.

Golubović je vezu sa Kristinom započeo dok je bio u braku sa suprugom Ivanom - kamere rijalitija Zadruga su na jednoj žurci snimile poljubac oženjenog Kristijana i pjevačice iz Šapca, a sada on otkriva da se nimalo ne kaje zbog preljube.

"Ne kajem se ni sekunde, pogotovo zbog novonastale situacije gdje me stara ljubav lažno tereti za nasilje u porodici. Moja djevojka Kristina polako dolazi u pravu mjeru u mnogim stvarima i pokazuje ogromnu ljubav prema meni, to mi je bitno i dovoljno da se nadam svemu vrijednom u budućnosti. Njena ljubav mi je donijela osmjeh, otjerala monotoniju koja stvara odsutnost jednog člana veze, ubrzala me je i podmladila."

Kristijan je otkrio i da ga je bivša supruga sa taštom optužila za nasilje.

"Ivana i njena majka Milica su me lažno optužile za nasilje u porodici i sem istine na sudu želim i dijete sa Kristinom kako bih napokon bio otac svome djetetu a ne stranac kako su to Ivana i njena majka učile moju slatku djevojčicu Veru".