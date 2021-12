NIKAD SEBI NEĆU OPROSTITI ŠTO SAM PREVARIO IVANU: Kristijan se KAJE zbog preljube - "Samo da me je jednom pozvala..."

Kristijan Golubović progovorio o bivšoj ženi

Izvor: YouTube/Zadruga Official/Kurir/Damir Dervišagić

Kristijan Golubović je iskreno govorio o trenutnim dešavanjima u petoj sezoni rijalitija ''Zadruga'', te žestoko opleo po Maji Marinković, FIlipu Caru, Dalili i Dejanu Dragojeviću.

"Animalni čin sva tri učesnika, izazivaju kontroverzu i razbilo je sve tabue, ljudi se gade same pomisli da budu u vezi sa nekim. Ovo je samo repriza Janjuš i Maja samo se drugačije zove čovjek, već smo vidjeli to i sa Čorbom i Mensurom. Sistem vrijednosti im je dno dna, Car, Dalila, Dejan i Maja su na samom dnu i pokušavaju da iskopaju rupu", rekao je Kristijan i nastavio:

To je poligamija, to je orgija, blud, razvrat, nemoral. Do onih granica kada padnete na dno, pokušate da odete još dublje. Ja sve što sam uradio Ivani Veljković, ne treba da bude ni za polemiku, a kamoli za pohvalu. Ja kao takav i dan danas se kajem zbog tog postupka, jako nemoralno i nečasno urađeno sa moje strane. A opet je bilo izazvano nekim velikim razlozima, a da me je samo jednom pozvala tada i rekla svašta, mislim da bih bio kao da me je brzi voz pregazio, ja bih se odmah trgao, tog momenta mislim da bih sa Kristinom završio", iskren je Kristijan i dodaje:

"Kajem se i kajaću se cio život".