OVO JE NOVI DEČKO MILJANE KULIĆ?! Svekrva ga hvali, a Miksi pipa - pogledajte šta mu radi srpska rijaliti zvijezda!

Diskvalifikovana rijaliti učesnica pokazala navodnog partnera

Izvor: Instagram/miljana_kulic_official/printscreen

Marija Kulić prije nekoliko dana otkrila je da njena ćerka Miljana Kulić ima novog dečka i da je srećna u ljubavi, a sada je rijaliti učesnica pokazala na svom Instagram profilu muškarca za kog njeni fanovi tvrde da joj je novi dečko.

Miljana je objavila fotografije na kojima je prisna sa izvjesnim muškarcem koji se zove Nenad, a njih dvoje na slikama bili su nasmijani, a na jednoj je umalo pao i poljubac.

Miljana Kulić stegla je dečka za ruku, dok je on samo gledao u nju i nije skidao osmjeh sa lica.

Marija Kulić je ranije istakla da joj se dopada "novi zet":

"Miljana ima dečka. Momak je mnogo dobar da smo ga svijećom tražili onakvog ne bi ga našli to mi je sada najveća radost na kraju ove godine jer mi je bilo prije svega važno da Miljana bude srećna i da se ostvari u ljubavi. Dečko kao da mi je rođeni sin, toliko je divan, toliko nas poštuje, ja nemam riječi, najsrećnija sam što se toga tiče. Prezadovoljna sam, takođe sam sigurna da nije sa Miljanom iz koristi jer je dečko odgovoran i vrijedan, privrednik je, ima lokale i firmu u Beogradu i na osnovu ovoga što sam vidjela da joj ne dozvoljava da plati ništa sigurna sam da nije korist u pitanju. On nije tip koji želi da bude poznat ima 32 godine i rijaliti ga ne zanima, on zna kakva je Miljana i on je nju takvu prihvatio".