"SVIJEĆOM DA GA JE TRAŽILA, BOLJEG NE BI NAŠLA": Miljana Kulić ima dečka! Majka konačno zadovoljna, evo ko je on

Marija Kulić otkrila je ono o čemu ćerka ćuti.

Marija Kulić, bivša zadrugarka i majka Miljane Kulić otvoreno je progovorila o svojoj bolesti ali i o ćerki koja je nedavno diskvalifikovana iz rijalitija. Ona je otkrila i novosti koje su iznenadile mnoge.

Ona će 2021. godinu definitivno pamtiti po bolesti jer su i ona i njen suprug Siniša saznali da boluju od karcinoma. Odmah su se podvrgli liječenju i na svu sreću, dobro su.

"Radila sam biopsiju na ždrijelu, magnet u Beogradu, bila je neka promjena, jako sam se uplašila, nedelju dana sam čekala rezultat, međutim kad je stigao ispostavilo se da je promjena od zračenja i da nema kancerogenih ćelija", rekla je Marija.

Porodica Kulić našla se pred mnogim izazovima kada je u pitanju njihova ćerka Miljana i njene ljubavne avanture, a Marija otkriva da su konačno srećni i zadovoljni.

"Miljana ima dečka. Momak je mnogo dobar da smo ga svijećom tražili onakvog ne bi ga našli to mi je sada najveća radost na kraju ovde godine jer mi je bilo prije svega važno da Miljana bude srećna i da se ostvari u ljubavi. Dečko kao da mi je rođeni sin, toliko je divan, toliko nas poštuje, ja nemam riječi, najsrećnija sam što se toga tiče", započela je Kulićeva, a onda otkrila i čime se bavi njen novi zet:

"Prezadovoljna sam, takođe sam sigurna da nije sa Miljanom iz koristi jer je dečko odgovoran i vrijedan, privrednik je, ima lokale i firmu u Beogradu i na osnovu ovoga što sam vidjela da joj ne dozvoljava da plati ništa sigurna sam da nije korist u pitanju. On nije tip koji želi da bude poznat ima 32 godine i rijaliti ga ne zanima, on zna kakva je Miljana i on je nju takvu prihvatio", zaključila je.

