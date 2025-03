Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više crnogorskih optina, najavljeno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Naselje oko Pasarele na Zabjelu, dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donjih Kokota, ulica Veliše Popovića, ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Gimnazija, stadion Budućnosti, naselje u Ul. 19. decembra i naselje između gimnazije i stadiona (ispod Gorice) – (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: KIC Budo Tomović i naselje oko Kic-a (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Ržišta i Do Pješivački, dio Veljeg Brda.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Busak, dio Lukova, dio Granica.

Bar

– u terminu od 08:30 do 15 sati: kratkotrajno bez napajanja po 30 min: potrošači ulice Iva Novakovića uz obalu, Hotel Izvor, Hotel Sozina, Karuba, Madžari, Zlatni Nar, Galija, Hotel Korali, Hotel Južno More, potrošači ulice Zelen (Kovači, Perčobići, Madžari i drugu), Kaptaža Gošići, potrošači ulice broj 11, potrošači iznad magistrale Brca, Zgrade ZIB.

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Veljeg Sela, naselje Brca u blizini pruge, Šaren sat.

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači novoizgrađenih objekata u blizini Mimoze, market Aroma.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Djelovi naselja ADOK, BABILONIJA, FERONA, Velji Vinogradi, ADOK, BABILONIJ, IVANOVIĆI, IVE LOLE RIBARA, BEČIĆI.

– u terminu od 09 do 10 sati: Hotel : Avala.

– u terminu od 10 do 11 sati: Dio Nasellje : BUDVA, -CENTAR, GOSPOšTINA, ZETA FILM, PRIMORSKOG BATALJONA .

– u terminu od 11 do 14 sati: Dio Nasellje : Stari Grad.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Meterizi kod Crkve, dio Limana.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Povremeno isključenje – dio Donjeg Štoja, Curanovići, Beogradsko naselje i Štojski Bunar

– u terminu od 09 do 15 sati: Povremeno isključenje – dio Đerana prema Ljuljićima.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići – područje oko servisa “Tomičić” i restorana ” Bokeška kužina”.

– u terminu od 08 do 16 sati: Popova ulica.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Gračanica, dio sela Trešnjevo – naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, selo Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Rasadnik (stambene zgrade) i ulice: Milorada Šćepanovića i Nikice Kneževića.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Ostrelj.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Gornji Lepenac, Gojakovići, Feratovo polje, Donji Lepenac, Krasića strana.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Novšiće.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Opština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, selo Murovac.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh)

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bać.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz CEDIS-a.