BILE SU TO UŽASNE SCENE! DRAMA U DOMU KULIĆA: Ivan Marinković se sukobio sa Miljaninom sestrom - ovo su SVI DETALJI!

Miljana Kulić otkrila št se događalo u njenoj kući.

Ivan Marinković je, kako pišu domaći mediji, nakon tri i po godine otišao u Niš kako bi posetio svog sina Željka kojeg je u rijalitiju Parovi dobio sa Miljanom Kulić.

Kako je bivša zadrugarka ispričala, njegov dolazak navodno je izazvao pravu dramu u kući porodice Kulić, naročito kada je došlo do žestokog okršaja između Marinkovića i njene sestre Tijane.

Tijana je veoma vezana za malog Željka kog stalno čuva, pa ju je, kako je Miljana navela, mnogo povredio način na koji se Marinković ophodi prema sinu.

"On je govorio kako mora da vodi kuče da se šiša. Samo je o psu pričao. Tijanu je to razbesnelo pa je počela da viče na njega. Svašta mu je rekla, svađali su se sigurno 40 minuta. Mi smo svi bili u šoku", kaže Miljana.

"Željka je iskoristio samo za slikanje i Tijana mu je to rekla: 'Bitniji ti je ker od rođenog sina', urlala je Tijana. 'Sediš tu i gledaš televiziju, a dete te je željno. Ne znam što te je Miljana uopšte zvala da dođeš', govorila mu je moja sestra. I on se drao na nju. Ma bile su to užasne scene", ispričala je Kulićeva.

Ovako izgleda Tijana Kulić: