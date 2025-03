Evroligu ćemo od naredne nedelje najvjerovatnije gledati na Areni Sport umjesto na Sport Klubu.

Sav sadržaj sa Sport Kluba ubuduće će se emitovati na televiziji Arena Sport, uključujući i Evroligu, javlja "Telegraf". O ovome se spekuliše još od trenutka kada je SBB prodat kompaniji "e& PPF Telecom Group", a prenos sadržaja i vlasništva TV prava biće obavljen poslednjeg dana u mjesecu - dakle, 31. marta (idući ponedeljak).

Zbog toga će ovo biti i poslednja nedelja u kojoj će Sport Klub prenositi utakmice Evrolige, dok bi već od naredne trebalo da bude dostupan korisnicima Arene Sport, s tim da je već najavljeno da će "svi u Srbiji moći da gledaju taj sadržaj".

"Svi oni koji su bili na SBB-u koji nisu mogli da gledaju Ligu šampiona, Premijer ligu, sada će moći to da gledaju. I obrnuto, oni koji nisu mogli da gledaju Evroligu ili Formulu 1, moći će sada da gledaju. I to je najdrastičnija promjena. Neće više ti najatraktivniji kanali biti sredstvo ucjene ka korisniku po principu 'moraš da budeš na našoj mreži da bi gledao'. Biće sada dostupno svima. Za Arenu počinje novo doba.Faktički, oni će postati jedan veliki profitni centar i dramatično će racionalizovati cijene stranog sportskog sadržaja, što me je i najviše nerviralo. Arena će povećati prihod i od naknade od kablovskih operatera, prihod i od marketinga će porasti. Svi kanali će faktički dobiti nacionalnu pokrivenost", rekao je direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić prije nekoliko nedelja.

Ove nedelje na Sport Klubu ćemo dakle gledati još sledeće susrete vječitih: prvo Crvena zvezda - Virtus (srijeda, 20.00), pa Bajern - Partizan (četvrtak, 20.30), dok bi poslednji prema najavi trebalo da bude Crvena zvezda - Real Madrid (petak, 20.00).

Prema ovoj najavi, kompletna TV prava za Evroligu će potom preći na TV Arena Sport koja će već naredne nedelje emitovati utakmice Žalgiris - Partizan (3. april) i Crvena zvezda - Efes (4. april). Naravno, kao i sve ostale utakmice "vječitih", i ostalih klubova Evrolige, uključujući i plej-of, fajnal-for...