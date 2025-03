Dodao je i da je prošle godine bilo sedam incidenata kada su kamenovani autobusi.

Izvor: Printscreen , youtube

Vozač gradskog prevoza u Glavnom gradu zadobio je povrede prije desetak dana kada ga je napao jedan od putnika, saopštio je jutros u Jutarnjem programu RTCG direktor Gradskog preduzeća Putevi Radoš Zečević.

"Njemu je polomljena jagodična kost. Neki lokalni momak, rekli su mi da je iz Donje Gorice, nadam se da je procesuiran. Imamo srećom video kamere u autobusima. Zašto? Zbog gluposti, nije imao para da plati kartu, naš mu je vozač rekao "u redu, prolazi", to mu je zasmetalo i on je smatrao da treba da udari sa leđa i polomi tu čovjeku koji sjedi i drži volan jagodičnu kost. I to je stavio metalni boks i udario ga", kazao je Zečević.

Dodao je i da je prošle godine bilo sedam incidenata kada su kamenovani autobusi.