NE RADI SE TO U STUDIJU, NEGO NA VEČERI! Jovana otkrila da li je gosti muvaju u emisiji - Ja sam TEŠKA kategorija

Jovana Jeremić ovako odgovara na udvaranja.

Izvor: TV Pink / screenshot

Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira javnost, ni pred kamerama, a ni van njih, a onima koji joj misle zlo uvek ima šta da poruči.

Tokom emisije nailazi na svakakve situacije, a sada je otkrila i da li je gosti u "Novom jutru" ponekad gledaju drugačijim očima, odnosno da li joj se udvaraju.

"Možda me je i muvao neki gost, ali Jovana Jeremić je suvi profesionalac, nikada ne bih obratila pažnju na to. Onaj ko hoće da muva Jovanu Jeremić neće to raditi u studiju, nego će me pozvati na večeru kao pravi gospodin. A možda sam ja i primetila muvanje od strane gostiju, ali ja sam profesionalac, meni je posao na prvom mestu, van posla je druga situacija", rekla je Jovana.

"Ja sam privatno potpuno drugačija, mirna sam i povučena i u skladu sa tim, nijedan muškarac koji je vetropirastog karaktera ne bi mogao da prođe kod mene, kod mene moraš da imaš strategiju osvajanja, ja sam teška kategorija, sada pogotovo kada sam razvedena, sa detetom velika je odgovornost na meni, budući partner mora da bude mega car u svakom smislu", poručila je samouvereno.

Jovana Jeremić će prva dva dana 2022. godine provesti radno uz gledaoce na televiziji Pink. Ne krije da je često na meti spletkarenja, na to odgovara:

"Podmeću mi laži i afere, jer ću pokidati konkurenciju za vikend, ja sam teška kategorija!".