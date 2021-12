BRAK SE NE RASKUĆAVA ZBOG K*RVE, NA NJOJ SE MUŠKARAC IZDRNDA! Jovana ŠOKIRALA i otkrila da li je oprostila prevaru

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je saopštila da se zavodi od Vojislava Miloševića, a sada je svojim stavom o prevarama sve iznenadila i otkrila da li je ona nekada oprostila prevaru.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Jovana je ranije istakla da joj nije teško pao razvod i da je to trebalo ranije da uradi, a sada je otkrila i da li je ona ikada oprostila prevaru.

"Jesam oprostila", odgovorila je Jovana.

U medijima se čak spekulisalo da ju je bivši suprug prevario pre braka, međutim nije želela da govori na tu temu., ali je iznela svoj stav po pitanju prevare.

"Moj stav je jasan, brak se ne raskućava zbog ku*vi. Brak se čuva ukoliko je prava ljubav i ukoliko je kapital u pitanju. Brak se ne raskućava zbog ku*ve, ona služi da se muškarac izdrnda nad njom i završi se priča. Brak se prekida kada se neko zaljubi, kada neko paralelno ima vezu, kada neko ima ozbiljnu ljubavnicu koju voli više od žene, to je razlog za razvod", rekla je Jovana Jeremić.

Ona je potom otkrila i kako preći preko te prevare za jednu noć i nikada je ne spomenuti muškarcu tokom svađa.

"Lepo, moraš da imaš muški mozak. To je samo strast, to su apsolutno nebitne stvari i površne stvari. Žene nemojte biti površne. Ja savršeno razumem muškarce i možda je to moj ključ uspeha kod njih", poručila je Jovana.