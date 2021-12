JOVANA JEREMIĆ SE SLOMILA PRED KAMERAMA: Pričala o razvodu, pa završila u suzama - "Ostala sam sama sa djetetom"

Jovani Jeremić 2021. nije bila laka, ali se nada da će sledeća biti bolja.

Izvor: YouTube/Emisija Premijera

Voditeljka Jovana Jeremić govorila je o svemu što joj se dogodilo tokom godine koju ćemo uskoro ostaviti za nama. Iako je donela odluku da se razvede u 30. godini i ostane sama sa djetetom, priznaje da joj nije bilo lako, ali smatra da će sve doći na svoje mjesto u 2022.

Otkrila je da trenutno živi kod brata i snaje, tako da joj oni pomažu oko ćerke i obaveza koje ima, te da je sasvim slobodna za sve aktivnosti, jer je posle dužeg vremena ponovo sama, na šta, kako kaže, nije navikla.

"Ne kuvam, ne naručujem, dođem na gotovo. Snaja će sad napraviti, s obzirom na to da sam svježe razvedena i da sam slobodna. Živim sa bratom trenutno, oni mi pomažu oko svega i oko djeteta. Sada sam djevojka, mogu da idem gde ja hoću, da radim šta ja hoću, da se selim u tuđe stanove ako ja hoću, da slavim Novu godinu s kim ja hoću. Dakle, sve opcije su otvorene i uživam u ovom momentu, jako dugo nisam bila sama", objasnila je Jovana u emisiji "Premijera".

Ipak, nisu joj uvijek cvjetale ruže, pa je progovorila o teškim trenucima u 2021. godini i otkrila kada je plakala, a nije mogla da zadrži suze ni sada pred kamerama, dok je pričala o tome.

"Plakala sam sad pred kraj godine kada sam, znaš, kada sam ostala u jednom momentu sama s djetetom, ona je imala temperaturu... Znaš, kada si na neki način samohrana majka i djetetu nije dobro i kada ima temperaturu, bude ti teško kada se osjećaš samom", ispričala je Jovana u suzama.

"Tada sam plakala, jer sam shvatila koliko sam ja njoj važna u životu, koliko ja sebe moram da čuvam zbog nje. I koliko moram da budem jaka, koliko sam ja jaka i hrabra žena koja je sa 30 godina odlučila da prekine jedan odnos koji stvarno nije imao problema, jednostavno ja više sebe tu nisam vidjela. Smatram da sam donijela ispravnu odluku i da će moja hrabrost biti nagrađena u narednoj godini, ali bilo mi je teško tada", priznala je Jovana Jeremić i otkrila koliko joj je važna Nova godina:

"Ja nisam onaj tip da kažem da mi nije važna Nova godina. Jeste mi važna Nova godina i rođendan. Rođendan je na prvom mjestu. Ko zaboravi da mi čestita rođendan, bolje sam da se iseli iz Srbije, mislim da mu je to pametnije. Volim da me neko ispoštuje, volim da se sjeti da mi je rođendan i da me iznenadi novim poklonom. Nisam lažno skromna i neću da glumim na televiziji, to je odraz jednog poštovanja".