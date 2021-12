SAMO NA PERIKE DALA 8.000 EVRA: I dalje ima probleme s kosom - srpska pevačica ide na TRANSPLANTACIJU?

Pevačica mora na operaciju da bi pronašla trajno rešenje jer konstantno nošenje perika uzrokuje dodatne probleme s temenom glave

Izvor: HYPE TV/Screenshot

Folk zvezda Vesna Zmijanac navodno ide na presađivanje kose u Tursku jer već neko vreme ima problema s opadanjem kose, koja joj se do te mere proredila da mora da nosi perike da bi pristojno izgledala kad se pojavljuje negde u javnosti.

Pevačica je navodno na perike potrošila čak 8.000 evra, a nije rešila problem, pa je odlučila da se podvrgne tretmanu transplantacije prirodne dlake, koja se veoma uspešno radi u Istanbulu.

"Vesna je prvo kupila tri-četiri perike da bi prikrila nedostatak, ali, pored toga što je skupo plaćala najbolje perike i davala po nekoliko hiljada evra na njih, nisu joj odgovarale. Nakon dužeg nošenja one potpare glavu i veoma su neprijatne bez obzira na to što ostavljaju pristojan vizuelni efekat. Zato se Zmijančeva raspitivala o transplantaciji kose, koju u Turskoj veoma uspešno rade i potpuno ćelavim muškarcima. To jesu skupi i bolni tretmani, ali pevačica je posle dužeg razmišljanja i informisanja o svemu rešila da im se podvrgne", rekao je neimenovani izvor i dodao:

"U Istanbulu je na glasu jedna klinika koja je specijalizovana za ove zahvate i svi koji su bili odlazili su zadovoljni. Tako se i Vesna, koja je zbog problema s opadanjem kose potrošila mnogo para na kvalitetne perike, odlučila na ovo trajno rešenje. Četiri perike koje pevačica najčešće nosi joj je, inače, radio popularni vlasuljar iz beogradskog pozorišta, ali kako njihovo konstantno nošenje uzrokuje dodatne probleme s temenom glave, morala je da pronađe drugo rešenje".