GLUMILA SAM MUŠKARAČU DA ME LEPOTA NE BI DEBELO KOŠTALA! Vesna Zmijanac iskreno: Najčešće su mi odgovarali TUĐI muškarci

Vesna Zmijanac otvorila je dušu i otkrila nepoznate detalje iz života.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Pevačica Vesna Zmijanac, koja je u poslednje vreme najviše posvećena unukama, otvoreno je govorila o svojoj karijeri i životu, a iako je već decenijama na sceni neke pojedinosti je čuvala samo za sebe, sve do sada.

Vesna je važila za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije, ali to joj, kako kaže, nije uvek donelo dobro.

"Svi su u meni videli samo to, lepoticu, dok sam ja najčešće tražila drugačiji pogled i mišljenje. Mnogo puta sam htela nekome da budem samo drugarica i na kraju, kako me ta lepota ne bi debelo koštala, pronašla sam način da dođem do svog cilja, glumeći muškaraču", priznala je Vesna.

"Često sam se osećala usamljeno, jer su svi u meni gledali pevačicu Vesnu Zmijanac, s kojom žele da se druže i dive joj se, a ne Vesnu običnu ženu, odličnu kuvaricu, što sam, između ostalog, i bila kada se reflektori pogase. Tu Vesnu nisu poznavali niti su želeli da upoznaju. Stoga se dešavalo da sam se često s nastupa ili nekog privatnog druženja vraćala još usamljenija nego da sam ostala kod kuće. Mnogo puta sam se pokajala što sam dragoceno vreme davala ljudima koji to ne zaslužuju. S godinama i iskustvom naučila sam da ih bolje procenjujem i na njihovim licima već kroz par minuta pročitam šta im je baba jela kako bi imali plave oči. Većina je bila površna, što je meni u samom startu bilo jasno. Lakše mi je, stoga, bilo da budem sama, čitam i bavim se stvarima koje su me ispunjavale, a ne da mlatim praznu slamu", ispričala je pevačica.

Upravo zbog te muškosti kojom se ograđivala, teško je pronalazila partnere.

"Bilo je onih koji su to uspevali, ali tu su onda nastupali problemi druge vrste. Naime, najčešće je ta osoba s kojom sam se poklapala na svim nivoima bila tuđa. To je bilo veliki problem kroz moj život, a posebno nakon što sam napunila 30 godina. Dok sam bila mlada i u uzrastu da formiram zajednicu, bila mi je važnija karijera. Trčala sam tamo i ovamo, to vam je život nas pevača. Imala sam ja i drugu varijantu, da se odreknem muzike i budem ono što su svi ti muškarci od mene hteli. Oni se, naime, svi zaljube u Vesnu Zmijanac, a onda bi posle par meseci voleli da me zatvore u kuću da im kuvam. To bi im prijalo, ali ja sam u tim situacijama umela da se okrenem i odem bez objašnjenja i pozdrava", rekla je Vesna i dodala da je odlazila čak i kada je i dalje volela.

"Naravno, uglavnom je tako i bilo, ali spas sam pronalazila u pesmi koju sam volela više od svih njih. Nijedan pojedinac nije uspevao da me usreći u meri u kojoj su to mogli muzika i publika."

O nekom novom muškarcu u njenom životu, Vesna je iskreno rekla:

"Našalila sam se u jednoj emisiji i slatko nasmejala gledaoce kada sam rekla da udvarači moje generacije i stariji više nisu među živima. Mlađi, s druge strane, ne mogu sa mnom da se snađu. Mladost je sama po sebi ludost. Uvek im treba mama, a ja to ne želim da im budem".