VESNA ZMIJANAC BI TREBALO DA SMRŠA! Halid o odnosu sa pevačicom - Bio joj je neostvarena ljubav!

Vesna Zmijanac priznala je da je pesmu "Nevera moja bio si ti" posvetila Halid Muslimović, koji je sada progovorio o njihovom odnosu i izneo svoje mišljenje o pevačici.

Halid Muslimović početkom godine našao se u žiži intneresovanja javnosti kada je sud doneo presudu kojom mora da plati kaznu zbog napada na svoju bivšu partnerku Sonju Bašić. Kažnjen je za krivično delo telesna povreda i krivično delo ugrožavanje sigurnosti, te mu je kazna objedinjena. Takođe, on po parničnoj tužbi mora da vrati Sonji novac koji je od nje pozajmio, a u pitanju je 87.800 evra.

Pevač se sada osvrnuo na ceo proces, za koji je rekao da još uvek nije završen, te ponovo tvrdio da on nije ni za šta kriv.

"Još nije završeno, ali stišalo se. Ne volim da pričam o tome, ali kad nekome pružite ruku, a on vas povuče... Moj prijatelj mi je rekao 'Kad se neko davi, ne pružaj ruku jer će te povući'. Ja sam u ovom slučaju pružio ruku i potonuo. To je za mene ništa, prošlost", rekao je Halid koji je priznao da nije radio nikakve estetske zahvate na sebi.

Koleginica Vesna Zmijanac svojevremeno je proznala da je bila "ludo zaljubljena" u Halida, ali i da je nakon njegove pesme "Učini bar jedan pogrešan korak" shvatila da je za nju te je odlučial da se uda i pevaču posveti svoj veliki hit "Nevera moja bio si ti".

"Da vam kažem nešto, Vesnu Zmijanac svi vole. Mislim da ona samu sebe najmanje voli, jer može još mnogo toga da da ovoj estradi. Vesna je lepa, malo treba da smrša, napravi još koju dobru pesmu i to je to. Ali ono što je bilo u mladosti - ludosti, da li je ovako ili onako, nisam za to da pričam ni ono što je bilo, ni što nije bilo. Odrasli smo ljudi, imamo svoje porodice, nije lepo pričati neke stvari", poručio je Halid na ovu temu, a napitanje da li je nekada bio u iskušenju da prevari suprugu, rekao je:

"Da vam kažem nešto, ja nisam nikad morao da menjam broj telefona. Ne dozvoljavam da moj telefon niko dira, a imam veliko poverenje, tako da ni ja ne uzimam njen".

Halid se oženio pevačicom Adelisom Hodžić sa kojom ima dvoje dece, sina Enisa i ćerku Lejlu, dok se Vesna udala za Vladu Jovanovića sa kojim ima ćerku Nikoliju, koja joj je nedavno rodila drugu unuku.