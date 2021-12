ŠOK DETALJI PRELJUBE - LEPU LUKIĆ MUŽ VARAO SA STJUARDESOM?! Bivša prijateljica otkrila sve - "Trebala mu je za ŠVERC"

Priča o tome da je Lepa Lukić uhvatila muža u krevetu s drugom je već poznata, a navodno je u pitanju stjuardesa.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Lepa Lukić se od supruga Vlade Perovića razvela jer ju je prevario i nikada to nije krila, ali isto tako nikada nije otkrila ko je ta žena koja je završila s njenim mužem.

Kako je otkrila Lepina tadašnja prijateljica iz Frankfurta, koja je svedočila i kako je kraljica narodne muzike kockala sa Ćentom i Ljubom Zemuncem, u pitanju je jedna stjuardesa. Pevačica je za neverstvo, prema njenim tvrdnjama, saznala upravo tada u Nemačkoj, nakon čega se vratila u Srbiju i raskrinkala tadašnjeg supruga.

"Lepa je bila ludo zaljubljena u Vladu. Doduše, i on u nju. Međutim, Perović je bio takav šmeker da su žene ludele za njim. Ne postoji dama koja nije bar očijukala sa njim u kafiću. Do mene su došle priče da on švrlja, ali to nisam htela da kažem Lepoj dok nisam bila sigurna da je proverena informacija", tvrdi pevačicina nekadašnja drugarica.

Kako ona tvrdi, Perović je u to vreme imao jake veze u državnim institucijama, pa je iz Srbije prenosio stvari u Nemačku, a navodno je ušao je u vezu sa stjuardesom koja mu pomogla u švercu, piše Kurir.

"Radnicu iz aviona nije zaveo zato što mu se ona dopala, nego zato što mu je trebala za ozbiljnije stvari. Mislio je da će to biti samo neka poslovna kombinacija, ali se ta stjuardesa zaljubila u njega. Odlepila je. Bila je na sve spremna, pa i avion da sruši, ako treba, zbog njega. Kada sam to saznala i uverila se da je tačno, rekla sam Lepoj. Ona u prvom trenutku nije poverovala. Mislila je da hoću da je posvađam s mužem. Naljutila se samo tako. I drugi su joj govorili da je muž vara, a ona bi se ljutila. Nisam želela da je ubeđujem dok sama nije shvatila. Kad je došla kod mene u Frankfurt, predložila sam joj šta da uradi, dopala joj se ideja. Vratila se za Beograd i onda je usledio šok. Kroz nekoliko dana napravila je sačekušu i otkrila da je Vlada zaista vara", ispričala je, a ovo je potvrdila i pevačica kada je ispričala čuvenu priču o tome da je preljubnicu uhvatila "gologuzu s mužem" i izbacila je napolje.

"Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja, kao bajagi, odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje", ispričala je tada Lepa Lukić, dok Vlada nikada nije priznao da je bio neveran.

"Lepu nikada nisam prevario. Voleo sam je jako i nema govora o neverstvu. To o stjuardesi su budalaštine i nagađanja. Nije to baš tako", izjavio je jednom prilikom.

Vlada Perović varao Lepu Lukić sa stjuardesom

Izvor: YouTube/ Goli Zivot TV HAPPY /printscreen