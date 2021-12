LEPA JE LJUBI ZEMUNCU I ĆENTI ZA VEČE ZNALA DA UZME PO NEKOLIKO HILJADA MARAKA: Pjevačica sad kaže - "Bili su ljudine"

Lepa Lukić osamdesetih godina u Njemačkoj se navodno kockala sa Ljubom Zemuncem i Radetom Ćaldovićem Ćentom, tvrdi njena prijateljica iz Njemačke koja je tada bila sa njima u društvu.

Prema njenim riječima, tadašnji vladari podzemlja nisu mogli da stanu na crtu kraljici narodne muzike kada je kartanje u pitanju. Ona je znala da im za veče uzme i po nekoliko hiljada maraka.

"Lepu Lukić sam upoznala u Njemačkoj. Dolazila je da pjeva, ali i da se kocka. Bila je u društvu ljudi koji su iz kriminalnog miljea. Oni su voljeli da budu u njenom društvu, ali i ona u njihovom. Znala je čime se bave, ali na to nije obraćala pažnju, jer su prema njoj bili fer. I više nego fer. Dobro su joj plaćali kada im je pjevala, a jednom prilikom im je svu lovu uzela na kocki. Nekoliko hiljada maraka, ja sam čuvala taj novac", rekla je prijateljica srpske pjevačice i nastavila:

"Lepa je bila kraljica kocke, kad ona sjedne da igra, retko ko je mogao da joj stane na crtu. Išlo joj je to od ruke. Ćenta i Ljuba su nekoliko puta izgubili od nje, a nisu joj zamjerili. Tada Lepa nije željela da se zna da posjećuje kockarnice. Bila je velika zvijezda i smetalo joj je da se o tome priča", dodaje Lukićkina tadašnja prijateljica Kuriru.

Ubrzo se ovim povodom oglasila i Lepa Lukić koja je otkrila da joj nije prijatno što se tako priča, ali i da je poznavala Ćentu i Ljubu Zemunca.

"Nije u redu što je ta žena ispričala tako. Sve i da je to tačno, odakle njoj pravo da priča" rekla je Lepa i iako joj nije bilo svejedno potvrdila svoje poznanstvo sa Ljubom Zemuncem i Ćentom.

"Naravno da sam ih poznavala. To su bile ljudine. Nije tajna da su me poštovali i voljeli svi - od ljekara, prosvjetnih radnika, pa do ljudi iz podzemlja. I oni su ljudi, neki su ljudine. Prema meni su bili odlični. Poštovali su me i cijenili. Pjevala sam im u Njemačkoj, a glupost je da smo se kockali. Bilo mi je čudno što su ljudi kao oni meni posvećivali pažnju. Ja sam bila samo pjevač. Kad je trebalo da se pjeva, uvijek sam rado dolazila i pjevala i Ljubi i Ćenti. Pamtim ih po dobru".