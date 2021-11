PRIMA 3 PENZIJE - PRVI PUT OTKRILA KOLIKO JOJ LIJEŽE NA RAČUN: Lepa Lukić samo od JEDNE mjesečno ima 1.000 EURA

Lepa Lukić je u nekoliko navrata govorila da ne mora više ni da pJeva, ali da to radi jer voli.

Zvijezda narodne muzike, Lepa Lukić, o čijem će se životu uskoro snimati i film, otkrila je da na svoj račun prima čak tri penzije, što je mnoge iznenadilo.

U pitanju je penzija koju je stekla na osnovu godina radnog staža, druga je nacionalna, a treća kanadska koju je naslijedila od pokojnog supruga.

Lepa je prvi put otkrila koja suma je u pitanju, i to nakon što je upitana da li od tih primanja može da se živi.

"Nacionalna penzija mi je 500 eura, a ova druga 800 eura. I imam kanadsku penziju od 1.000 eura. Može da se živi i od nacionalne, ako vodiš računa", rekla je Lepa Lukić na Kurir televiziji, pa pojasnila:

"Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala. Prvih 10 godina sam plaćala penziono i socijalno osiguranje, a kada me je država prihvatila, sve je ona plaćala. Ja sam dobila i status istaknutog umjetnika, tako da sam prvu penziju dobila sa 35 godina radnog staža i 55 godina života. Država je videla koja sam sva priznanja dobila, to sam i priložila".