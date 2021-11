"ŽENO, ŠTA MI TO URADI?" Zvezda Tiktoka otkrila kako njen otac reaguje na šale - Zbog klipova postao je HIT na mrežama

Tara Ristić postala je zvezda društvenih mreža nakon urnebesnog snimka sa svojom bakom, koja je samo želela da pomogne unuci!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nakon ovog klipa koji se masovno šerovao Tara je postala jedna od omiljenih domaćih tiktokerki, a usledili su i novi smešni snimci, kao i nove "žrtve" njenih ludih šala.

Jedna od glavnih likova, sa kojim se Tara stalno šali, a njeni fanovi obožavau ove snimke, je njen tata. Tara je sada u emisiji "Kontra šou" otkrila kako njen otac reaguje na šale.

"Dešavalo se par puta da ga zaustave na ulici i čovek je bio šokiran, kaže: 'Šta si mi ženo uradila da me prepoznaju čak i kad odem kod automehaničara'. Nismo to želeli, ali eto postigli smo. On psuje i u klipovima i privatno, ali samo kad ga iznerviramo", ispričala je Tara voditeljki Jeleni Nikolić i otkrila kako je sve počelo.

"Za vreme karantina otvorila sam Tiktok na nagovor drugarice i sve je krenulo od bake, taj video je bio viralan kod stranaca, a ja sam tu foru 'prodala' baki i od tog trenutka sve je krenulo. Ja i dan-danas svoje videe ne nameštam, nemam scenario koji napišem i iz tog razloga ne kačim često videe, ali moja porodica već zna kad uzmem telefon da im se nešto sprema", ispričala je Tara Ristić.