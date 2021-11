TVOJ POSAO SE NE RAZLIKUJE MNOGO OD MOG! Elektra Elit o prostituciji - "Druge devojke uzele 700 evra, a ja 2.500!"

Večerašnja epizoda "Kontra šoua" nikad luđa!

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

U večerašnjoj epizodi emsije "Kontra šou" na Kurir televiziji, gledaoci će biti u prilici da saznaju zašto je Maja Marinković lupala glavom u Zadruzi, ali i otkriju kako je Elektra Elit postala prostitutka.

"Ja sam odavno rekla šta je moj primarni posao, pa tek onda dolazi muzika - to je prostitucija. Igrom slučaja sam počela time da se bavim i nisam se pokajala. Pare igraju ulogu, to je više para nego što očekuješ i ja sam rekla, da mogu opet da biram sve, bila bih prositutka", rekla je Elektra u emisiji.

Pevačica je otkrila i da je počela "time da se bavi zbog bivšeg dečka".

"On je to meni predložio, ja sam bila ljuta, a kada sam otišla, tamo je bilo 20 pristitutki koje stalno rade, one to veče zaradile 700 evra, a ja 2.500".

Elektra je voditeljki Jeleni Nikolić otkrila i "da se njihovi poslovi ne razlikuju mnogo".

"Radim za pare kao i ti, tvoja profesija nije bolja od moje. Isto nam je, ustaješ ujutru, tuširaš se i ideš na posao, je l tako? Tako i ja, samo što idem na drugu vrstu posla".

