MAHIR S KNEDLOM U GRLU GOVORIO O MAJCI: Pitala je šta ću da pjevam, a leži u bolnici - pjevač zamalo zaplakao u emisiji

Mahir Mulalić, pobjednik muzičkog takmičenja Zvezde Granda, govorio o majci koju je izgubio pred samo finale u kojem je na kraju i pobijedio

Mahir Mulalić je ovogodišnji pobjednik muzičkog takmičenja Zvezde Granda gde je u finalu nastupao pod "baksuznim" rednim brojem 13.

Mladi Gračanlija Mulalić je osvojio automobil, dvije pjesme i kompletan marketing od produkcije, a u svom prvom intervjuu je istakao da pobjedu posvećuje svojoj pokojnoj majci koja je preminula u toku njegovog učešća u pomenutom takmičenju. Sada je, gostujući u emisiji "Kontra šou" na Kurir televiziji, zamalo zaplakao prisjećajući se majke.

"Ona mi je bila najveća podrška. Mati je mati. Sinovi, ćerke, čuvajte svoje majke jer kada odu izgubite brižnost. Dobijete breme, da vi onda budete brižni prema drugima", rekao je Mahir i otkrio da je majka preminula tokom takmičenja.

"Pred snimanje osmine finala. Desetak dana pred snimanje", rekao je pjevač i nastavio: "Moja majka je sve žrtvovala da bi nama dala, rekla lijepu riječ da nam uljepša dan, posudi pare da niko od nas ne zna i kupi nam stvari... to je bila jedna divna žena. Baš mi je drago što mi je ona bila majka".

Mahir je rekao da je od njene smrti prošlo osam mjeseci, "ali mu i dalje odzvanja njen glas - ono 'sine'...".

Mulalić je zbog smrti majke prekinuo takmičenje u Grandu, ali se zbog nje i vratio.

"Marija me je vratila u takmičenje, stalno me je zvala i govorila šta god mi treba... Ja sam razmišljao da li da nastavim i onda sam znao da uzmem i listam poruke koje sam razmijenio s mamom.. mislim da je to poslednja poruka gdje smo pričali, napisala je 'bori se za sebe, šta ćeš obući..." ona je bila tada u bolnici, a sve ju je interesovalo oko nas".