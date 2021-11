DEVOJKE, KAD STE POSLEDNJI PUT BILE U BIBLIOTECI?! Pevač raspalio po učesnicama rijalitija - "Ovde ostaje samo OLOŠ"

Lepi Mića komentarisao je lažne moraliste u Zadruzi, a odmah se dotakao i ljubavnih odnosa.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Lepi Mića je prozvao sve učesnice rijalitija. Dok je pevač obrazlagao i objašnjavao zadrugarima šta je moral, Miljana Kulić i Filip Car neprestano su dobacivali jedno drugom.

"Složio sam se sa Carem kad je rekao da nije lažni moralista, već da je nemoralan. To je velika razlika! Svi smo mi nekada bili lažni moralisti, ali najveći su oni koji su moćni...", pričao je Mića.

"Budite šta hoćete! Ja podržavam Sanju u poslednje vreme, Mateja i ti treba da se izje*ete kvalitetno, ja vam uporno pričam ono što vi želite biti. Devojke, kada ste poslednji put bile u biblioteci? Kada ste poslednji put bili u pozorištu ili kazalištu, kada ste bili normalni zadnji put? Došli ste na mesto bluda i nemorala, mesto gde ne važi ništa, jedini zadatak nam je da budemo gledani, što više budemo je*ani, više ćemo biti gledani. Unakazili ste sve što je normalno i moralno.Ovde će ostati samo ozbiljan ološ, najgore stvari ste ovde radili. Najveći lažni moralisti su oni koji kažu da nije sve u parama, a imaju najviše para", nastavljao je Mića.

"E, koga da izaberem sad... Gruju smo napadali zbog toga, Dalilu, Aleks takođe, Aleks je bila napadana zbog stvari koje je ovde radila, sama je kriva za sebe. Što se Dalile tiče, ona je uradila to što jeste, da je sad ušla sa Carem u vezu, ona bi bila najmoralnija žena na svetu. Ona je ovde ustala i ničim izazvana rekla da je boginja u se*su. Lagala je svog muža u nekom momentu, ali je više nemoralna. Slobodna žena može da se je*e sakim hoće, ali ona koja radi to na kvarno, a ima partnera, to su ku*ve. Kod Mime Šarac i Sanje je najprisutniji lažni moral, u njihovom prijateljstvu", završio je Mića.