NOVI OKRŠAJ DALILE I DEJANA! UNIJELA MU SE U FACU I IZGOVORILA DVIJE RIJEČI (VIDEO)

Dalila i Dejan ne mogu očima da se vide.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Haos između Dejana i Dalile Dragojević ne smiruje se ni nakon odluke da se konačno razvedu, pa su njih dvoje ponovo pokazali koliko se ne trpe.

Situacija se desila u garderoberu, kada je Dalila ulazila, a Dejan izlazio nakon što se presvukao, i nije izdržala, a da ne pokuša da mu se suprotstavi i verbalno i fizički.

Dalila se zaletjela na bivšeg muža i počela da ga vrijeđa.

"Pi*ketino jedna!", unijela mu se u facu ovim riječima, ali on ju je zgrabio i odgurnuo od sebe.

Dejan je potom izašao iz garderobera, a Dalila je otišla do svojih stvari...

Podsjetimo, Dalilin otac Huso Mujić je užasnut ćerkinim ponašanjem.

"Gore od ovoga ne može. To što moja ćerka radi je dno dna. Dejan treba i mora da se razvede od nje. Volio bih kad bi to uspjeli spolja da riješe, ali ako on želi u rijalitiju razvod neka to i uradi", rekao je za Blic.

Dalila i Dejan gotovo svakodnevno imaju okršaje u rijalitiju, a ovo je samo još jedan od njih: