OVO ŠTO RADI MOJA ĆERKA JE DNO DNA: Dalilin otac osuo paljbu - "Polako, tek će ona dobiti BATINE"

Oglasio se Dalilin otac

Huso Mujić, otac Dalile Dragojević, očajan je zbog njenog današnjeg fizičkog nasilja nad mužem Dejanom Dragojevićem.

"Gore od ovoga ne može. To što moja ćerka radi je dno dna. Dejan treba i mora da se razvede od nje. Voleo bi kad bi to uspeli spolja da reše, ali ako on želi u rijalitiju razvod neka to i uradi", rekao je Mujić.

"Vidim da se Car i ona stalno tuku, ali polako tek će ona dobiti batine. Ovo nije ništa. Imala je zlatnog momka pored sebe, sad joj ni ova bronza od Cara ne vredi. Tek će problemi u njihovom odnosu nastati. Sramota je i bruka da se takve stvari rade javno i da se tuku pred kamerama", dodao je Huso.

"Čuo sam da je imala intimne odnose pred kamerama i verujte mi da sam zanemeo. Sramota me je kao oca to da uopšte komentarišem, još tako javno o tome da se hvali? Na muževljeve oči ona spava sa drugim. Sramota i bruka. Radi sve zarad popularnosti, a ne zna koliko je izgubila sve. I ono malo podrške što je imala, niko je drugi ne podržava. Trudim se da tu sramotu ne gledam", zaključuje Dalinin tata.