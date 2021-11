POZLILO MAJCI FILIPA CARA, U ZORU ZAVRŠILA NA HITNOJ! Drama u Crikvenici nakon skandala s Dalilom - "Gušila se"

Majka Filipa Cara teško podnela scene u Zadruzi.

Majka Filipa Cara, Milica Car, teško je podnela scene u Zadruzi u kojima njen sin doziva nju i sestru Dinu da ga izbave iz rijalitija, pa joj je ukazana lekarska pomoć.

Filipovoj majci navodno je pozlilo 16. novembra u ranim jutarnjim satima. Imala je napade gušenja i bola u grudima, zbog čega je reagovala hitna pomoć.

"Teško podnosi to što preživljava njen sin u Zadruzi. Svakodnevno se nervira zbog Filipovih i Dalilinih svađa i to joj se odrazilo na zdravlje. Prošla noć je za nju bila posebno teška, slomila se kada je videla da je sin doziva da ga izbavi iz Zadruge i da lomi sve ispred sebe", otkrio je izvor blizak porodici Car.

"Počelo je da je steže u grudima i imala je napade gušenja. Odmah su pozvali hitnu koja joj je ukazala pomoć, nakon čega se malo smirila", poručio je.

Filip je u toku svađe sa Dalilom doživeo nervni slom i razbijao sve po imanju u Šimanovcima, kada je dozivao majku i sestru da ga izbave odatle.

"Majko, sestro vadite me. Vadite me od ovih ljudi. Vodite me od njih svih, uništili ste mi život. Vodite me iz ovog pakla ako me volite", vikao je Filip dok je Dalila pokušavala da ga smiri.

