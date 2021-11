DALI SU ME U DOM, MRTVI SU ZA MENE! Dalilina polusestra zbog maćehe preživela pakao - ovako je ONA pričala o njoj!

Dalilina polusestra tvrdi da ju je maćeha Emina smestila u dom.

Život Dalile Dragojević isplivao je na tacnu kao nikada ranije, a zbog javne prevare i odluke da se razvede od supruga Dejana Dragojevića, i to zbog Filipa Cara, stavljena je na stub srama u javnosti.

Zadruga nije prvi rijaliti u kojem Dalila učestvuje. Poznato je da su je gledaoci u stopu pratili i u Parovima, kada je bila u vezi s Mladenom Vuletićem koji je nedavno najavio ulazak u Belu kuću.

Dok je Dalila bila u Parovima isplivala je informacija da ima polusestru po ocu Husi Mujiću, koji je otkrio da će kuću u kojoj su živeli njegova ćerka i Dejan prepisati na Dejana. Takođe, tada se speklusalo da je Dalilina majka, Emina Mujić, tu devojku poslala u dom.

"Nikada im neću oprostiti što su me dali u dom. Svi su mrtvi za mene, neću oprostiti Emini što me je poslala u dom, prošla sam kroz pakao. Dalila je mogla da me nađe da je htela", izjavila je Dalilina polusestra, a njena izjava je tada pročitana u emisiji uživo.

Dalilina reakcija bila je tada burna.

"Moja majka je nije poslala u dom, iz doma ju je usvojila baka koja je Švabica. Njena pokojna majka je iz Bosne. Nije sve tako kao što se priča", kroz suze je ispričala tada, da bi kasnije tadašnjem dečku, a sadašnjem prevarenom suprugu priznala:

"Kažu da smo iste. Ima jedna slika, otac nas drži, ja mislim. Ona je bila mala, mama se brinula o njoj. Jedna osoba iz moje porodice je uzela i odvela je, mama nije mogla da se bori s njom, jer je bliska s mojim ocem. Porodica nije volela moju majku, jer je ona uvek imala svoj stil. Ona se uvek lepo oblačila, a ove snajke su bile zamotane. Znala sam da mi je sestra promenila ime. Ta žena je bila prva ljubav mog oca, ona je umrla na porođaju. Majka mi je pričala da nikada nije preboleo tu ženu. On mi je ispričao, ta žena je bila pevačica. Moja sestra je volela moju mamu. Ne mogu da verujem šta se dešava", govorila je Dalila.

"Ja sam osoba koja je prošla kroz pakao zbog odluke mog biološkog oca i maćehe da me smeste u dom za nezbrinutu decu! Bole me laži koje se izjavljuju, a pritom se pominjem i ja. Tačno je sve što je Dalila izjavila, da mi je majka umrla na porođaju i da sam završila u domu za nezbrinutu decu, međutim, nije tačno da njenu majku Eminu to boli ceo život, jer ona je ta koja nije želela da se brine o meni i kojoj sam bila smetnja i teret!

Iako sam biološkog oca imala sve vreme, a imam ga i sada, završila sam kao usvojeno dete. Tvrdim i stojim iza toga da je to što se odigralo sa mnom razlog zbog kojeg se moj otac razveo od Emine, a kasnije je utehu pokušao da pronađe u veri. Poslednjih godina odlično živim, pronašla sam svoj mir, Nemačka mi pruža sve, ali nemiri iz prošlosti i sve što sam doživela u domu, nikada me neće napustiti. Dalila je mogla da me kontaktira da je htela", izjavila je Dalilina polusestra pre četiri godine uz insistiranje da se njen identitet ne otkriva.

Dalila je priznala vezu s Filipom, od Dejana je tražila da skine burmu, a njen otac je izjavio da Dalilu ne želi ni da vidi, kao i da će kuću u kojoj je živela s Dejanom prepisati upravo njemu, a ne ćerki.