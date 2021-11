NAPALJENI VEPAR KOJI SE VUKAO SA PROSTITUTKAMA! Ljuba otkrila detalje braka Dalile i Dejana, pa oplela po Caru: BUZDOVAN

Ljuba Pantović iznela je detalje braka Dalile i Dejana Dragojevića, te brutalno oplela po Filipu Caru.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Youtube/screenshot/zadruga official

Ljubavni trougao Sejan-Dalila-Car glavna su tema Zadruge, ali i javnosti. Sada je o braku Dejana i Dalile, načinu na koji su živeli i njenom odnosu sa Filipom govorila Dalilina prijateljica i bivša učesnica Zadruge Ljuba Pantović.

Ljuba je na početku istakla da se svoje projateljice nije odrekla uprkos skandalu o kom svi bruje, te je istakla da joj se jedino ne sviđa na koji način je ostavila Dejana i dodala da ona prijatelje nikada ne ostavlja na cedilu.

"Ja pokrivam prijatelja, a šta je prijatelj uradio, to me se ne tiče. Jedino mislim da nije trebalo to tu da se desi i na taj način. Ali, kad se već desilo, trebalo je da bude dosta elegantnije. Ne dopada mi se što Dalila i dalje ulazi u svađe sa njim...Nisam je se odrekla, zašto bih?! Šta ja imam od toga sa kim će ona da bude? Uopšte me ne zanima sa kim će da bude", poručila je Ljuba i otkrila kako je ona videla Dalilin i Dejanov brak:

"Oni jesu delovali srećno, ali mislim da znam u čemu je problem. Često smo se mi viđali zajedno svi, ja i moj Mirko sa njom i Dejanom... Delovali su super, kul, bilo nam je strava kad se vidimo, ali tu postoje neke druge stvari. Dalila je jedna vrlo jaka žena i bez obzira da li je to ona ili ne, svaka jaka žena traži još jačeg muškarca... Kaže da nije bila zadoboljna - nije uspela da na takvom mestu, u Zadruzi, kaže šta je bio problem. Dejan jeste super dečko, to sve stoji, ali on je super dečko u očima drugih koji gledaju. A gde je ona strana, već kad ulaze u Dalilinu glavu kad ga je ostavila, nek uđu u njenu glavu i dok je bila sa njim! Pa nek kažu: 'Čekaj bre, on se pretvorio u njenu senku, čovek koji joj dahće za vratom i sedi i gleda u tebe dok si na kursu'. U prevodu - čovek koji ništa nije radio, a svi znamo da rad oslobađa, da je to univerzalni lek za sve. Ona je išla sve više i više, a on je kaskao, tapkao u mestu. To može ženu da odbije od muškarca - ne zato što je on loš, nego zato što ništa nije uradio da postane bolji, a to su dve različite stvari. Muž i žena kad su zaposleni imaju obaveze, nisu non stop zajedno, užele se da dođu kući i vide tu osobu, da izađu... A ne ona ide na svoj posao, on ide za njom i gleda je. Naravno da se smorila".

Ljuba je istakla i da sumnja da je Dejan varao Dalili o čemu se u nekoliko navrata pričalo u Zadruzi, te žestoko oplela po Filipu Caru!

"To mi se uopšte ne sviđa i mislim da nema nikakvu perspektivu, iz više razloga. Dalila je tu napravila veliku grešku - ako nije želela da bude sa Dejanom, trebalo je da ga ostavi i da bude sama, da sabere svoje misli, želje i odredi životne ciljeve. Napravila je ogroman korak, treba imati m*da ostaviti tako čoveka sa kojim si bila pet godina. Uplašila se u jednom momentu svog koraka na koji se odlučila, a pošto znam kakva je i da ne bi odustala makar crkla, uplašila se i pomislila da će joj biti bolje da bude sa nekim. Tu se našao Car, buzdovan najobičniji, jako loš čovek, bez ijednog kvaliteta... To je neiživljeni balvan kojem je cilj da bude sa što više devojaka! Vukao se i sa prostitutkama, sa svakakvima, bila je tu možda ok neka devojka, ali teško i retko... Ja Dalilu ne vidim pored njega. Nikako mi se ne sviđa, što sam videla - njegovu izričitu nameru da po bilo koju cenu bude sa njom, pod izgovorom:'Ja sam se zaljubio'. Nisi se ti ništa zaljubio, nego si napaljeni vepar koji bi bio sa svim mogućim! Dalila je aktuelna, pa kad matematički sabereš - aktuelno i riba, dobiješ sa kim treba da budeš. Filip je nju namerno vukao da bi je bukvalno primorao da bude sa njom. Priča da će da je brani, a onda ustane i pljune je - meni se to ne sviđa, vidim da Dalila ne može da bude srećna sa čovekom koji je ostavlja i vređa svaki dan. Kad uporedim Cara i Dejana, Dejan je za njega kralj, dečko koji ne vređa, koji bira reči, ima moralne skrupule. Dejan i Car, nebo i zemlja! Ima još dugo do kraja, ali mislim da će Filip brzo dobiti nogu u dupe. Ona je užasno emotivno ranjiva, samo mi ne liči na nju da ona pređe preko tih uvreda i ostavljena", bila je jasna Ljuba u svom stavu koja je poručila da smatra da Dejan burnu neće da skine iz inata.