PRVO VEČE SEA DANCE FESTIVALA UZ EVERGREEN HITOVE BAJAGE I INSTRUKTORA!

Magovi jugoslovenske rock scene Bajaga i Instrukturi stižu na otvaranje Sea Dance festivala i donose talas dobrog osjećaja, i evergreen hitove iz njihove karijere duge skoro 40 godina!

Frontmen benda Momčilo Bajagić Bajaga kaže da je prelomni trenutak u njegovoj karijeri zapravo sam njen početak – kada je prvi put uzeo gitaru u ruke, sa osam godina. Od tog momenta do danas, Bajaga sa svojim bendom broji jedanaest studijskih albuma, skoro 40 godina karijere i nebrojeno mnogo hitova koji se slušaju i slušaće se.

Iako Momčilo bilježi svoje početke u drugom poznatom bendu „Riblja čorba“, njegov talenat za pisanje i osjećaj za miješanje zvuka došli su do izražaja tek kroz njegov solo album, dok zenit svoje popularnosti dostiže sa Instruktorima.

Od 1985. do danas postoji niz hitova koji nisu zastarjeli ni dana kao što su „Tišina“, „Ti se ljubiš na tako dobar način“, i „Kad hodaš“, koji su sinonim za romansu i ljetnje noći. Mnoge generacije su svoje prve velike romantične momente doživjele uz tekstove i melodije Bajaginih pjesama, i to se održalo do danas. Upravo u tome se nalazi čar ovog benda – nisu generacijski vezani, ne stare, i zauvijek ostaju trik za odličnu žurku i malo obaveznog ljubavisanja.

Svake godine ovaj bend pripaja po jednu novu generaciju koja na isti način doživljava fantastične zvuke muzike koja nas na prvi takt vraća u osamdesete kada je sve i počelo. Momčilo kaže da dobra muzika nema rok trajanja, a mi smo i više nego saglasni da je njihova diskografija zaštićena od grubog starenja i zaborava.

Ono što ih godinama održava na sceni jeste prvenstveno ljubav prema muzici, sviranju i živom nastupu, zahvaljujući čemu su izrođene tolike kvalitetne numere.

Za Sea Dance ih vezuju samo dobre emocije i lijepa sećanja, a sa obzirom na to da od svog prethodnog nastupa na festivalu 2018. godine nisu nastupali u Crnoj Gori, i da prethodnu godinu bilježi pandemija više su nego uzbuđeni da se vrate na scenu na plaži i naprave ozbiljno dobru žurku! I mada je pandemija značajno uticala na cjelokupnu muzičku industriju, Bajaga i Instruktori su bili vrijedni tokom ovog perioda i kao proizvod svog rada poklonili su nam svoj posljednji album pod nazivom „Ovaj svet se menja“, a dobro prepoznatljiv pomalo grub i dubok glas Bajage uvešće nas u neki novi svijet na samom festivalu.

Ovaj bend je specifičan po surovoj posvećenosti svom kvalitetnom zvuku koji svi jako dobro znamo, i dosljednosti originalnom stilu. Oni sviraju ono što vole u momentu kada im se to svira, prate samo svoj unutrašnji impuls i ne ljute se na klince koji danas više uživaju u drugim muzičkim pravcima. Rock ima zauvijek rezervisano mjesto na muzičkoj sceni, sastavni je dio odrastanja, zaljubljivanja, odljubljivanja i bunta, a Bajaga i Instruktori kao sinonim za ovaj muzički pravac savršeno prate svaku od tih prekretnica.

Pored Bajage i Instruktora, sedmo izdanje Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana, od 26. do 29. avgusta u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvezda elektronske, rock i trap/hip hop scene, kao što su Boris Brejcha, Maceo Plex, Meduza, Satori, Topic, Senidah, Vojko V, Who See, z++, Sajsi MC i mnogi drugi.

Bezbjednosni protokol ulaska na festival

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Festival, pokrenuli su nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi, dio populacije koji je u prethodnih 15 meseci mnogo toga pretrpio.

Fizička i mentalna izolacija kojoj su oni izloženi problem je s kojim kompletno naše društvo mora odmah da počne da se suočava! Ova kampanja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Sama kampanja naziva je „Neću više“, i usmjerena je prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan život.

Kampanja za vakcinaciju mladih: Neću više!

U okviru kampanje „Neću više“ Sea Dance poklanja 1000 ulaznica za otvaranje festivala medicinskim radnicima i mladima koji se vakcinišu na punktovima širom Crne Gore na lokacijama na ovom linku. Da bi dobili jednodnevnu ulaznicu za Sea Dance, potrebno je da na mejl ulaznice@seadance.me pošalju sledeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto prebivališta, fotografiju potvrde o vakcinisanju s jasno vidljivim datumom vakcinacije, i e-mail adresu.

KAMPANJA NEĆU VIŠE! Izvor: YouTube/ Sea Dance Festival

Aktuelne cijene ulaznica do 25. avgusta!

Cijena festivalskih ulaznica za Sea Dance je 39.99 Eur, što je ušteda od 20 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Jednodnevne ulaznice posjetioci mogu kupiti po promo cijeni od 17.99 Eur, uz 20 odsto popusta. Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigs Tix prodajne mreže. Više informacija može se naći ovdje. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.