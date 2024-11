5 namirnica ne uzimajte na prazan stomak: Velika greška ujutru, a crijeva cijeli dan u problemu

Da biste izbjegli probleme sa varenjem, pročitajte koje namirnice bi trebalo da izbjegavate na prazan stomak.

Kada imate apetit ujutru, lako dolazite do prve stvari koju nađete u kuhinji. Ovo je uobičajena navika ako ste se upravo probudili ili ste imali naporan dan i niste našli vremena za jelo. Međutim, određena hrana i pića, koja se konzumiraju na prazan stomak, mogu da izazovu probleme, posebno ako imate osjetljiv digestivni trakt. Da biste izbegli probleme sa varenjem, pročitajte koje namirnice bi trebalo da izbjegavate u takvim situacijama.

1. Začinjena hrana

Ako obično ne jedete začinjenu hranu, konzumacija na prazan stomak može da izazove gastrointestinalne smetnje. Začinjena hrana može da iritira sluzokožu želuca, posebno ako niste navikli na nju. Kapsaicin u začinjenoj hrani može da poveća proizvodnju sluzi i ubrza varenje, što dovodi do stomačnih tegoba i dijareje. Ako imate osetljiv stomak, postepeno dodajte začinjenu hranu u ishranu i izbjegavajte da je jedete na prazan stomak.

2. Slatka hrana

Jedenje slatke hrane na prazan stomak može da dovede do brzog povećanja nivoa insulina i šećera u krvi, što često rezultira naglim padom energije. Da biste to sprečili, prvo jedite hranu bogatu vlaknima, koja će usporiti apsorpciju šećera. Slatka hrana takođe može da izazove dijareju kada se jede na prazan stomak. To se dešava kada se elektroliti i tečnosti povlače iz krvotoka u crijeva kao pokušaj digestivnog sistema da uravnoteži visok nivo šećera. Rezultat je vodenasta stolica.

3. Čajevi

Kao što već znamo, kofein može da iritira sluznicu želuca i poveća proizvodnju želudačne kiseline, što dovodi do refluksa. Crni čaj sadrži više kofeina od drugih vrsta, ali čak i zeleni čaj može da izazove gastrointestinalne simptome. Kao rezultat toga, čajevi sa kofeinom mogu potencijalno da izazovu probleme sa varenjem, pa je dobra ideja da pojedete užinu prije nego što skuvate šolju. Biljni čajevi bez kofeina su sigurniji na prazan stomak.

4. Jogurt

Jogurt je bogat probioticima i mliječnom kiselinom, ali neki ljudi su osetljivi na mliječnu kiselinu. Jedenje jogurta na prazan stomak može da poveća proizvodnju želudačne kiseline i uništi korisne probiotike. Jogurt je bolje piti punog stomaka, savjetuju brojni gastroenterolozi.

5. Citrusno voće i sokovi

Citrusi mogu da iritiraju sluzokožu digestivnog trakta i izazovu refluks. Zbog toga ih ne treba jesti na prazan stomak. Stručnjaci savjetuju da ih jedete sa ugljenim hidratima, koji će pomoći da se apsorbuje višak kiseline u želucu, potencijalno ublažavajući neprijatne simptome.