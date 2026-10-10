Zbog nje svi Italijani gledaju vremensku prognozu: Ko može da odoli atraktivnoj voditeljki?

Italijanska voditeljka Vanesa Minoti postala je viralni hit zahvaljujući vremenskoj prognozi.

Izvor: instagram/vanessa_minotti

Vanesa Minoti je italijanska televizijska voditeljka, radijska spikerka i model koja je postala viralni medijski fenomen zahvaljujući vođenju vremenske prognoze.

Rođena je 8. jula 1996. godine u Monci, blizu Milana. Diplomirala je interpretaciju i komunikaciju na prestižnom univerzitetu IULM u Milanu. Njena pojavljivanja pred TV kamerama tokom prognoze vremena privukla su veliku pažnju na društvenim mrežama.

Snimci njenih emisija postali su hit na TikToku i Instagramu, pa je u medijima često nazivaju „najatraktivnijom voditeljkom prognoze”.

Pored rada na televiziji i radiju, aktivna je kao model i influenserka, a vodi i sadržaje na platformama poput YouTube-a.

Kada se povodom svojih ostalih angažmana i pojave u javnosti suočila sa pojedinim kritikama, odgovorila je u svom stilu: "Vi koji me kritikujete, na kraju me ipak pratite". Time je jasnije stavila do znanja da se ne obazire na negativne komentare i da razumije mehanizme pažnje na društvenim mrežama.

Isticala je da ne želi da bude samo „lice sa ekrana“, već da koristi svoje obrazovanje (diplomirani je prevodilac/tumač) kako bi unijela nešto novo u rad. Zbog toga je vodila i vremensku prognozu na engleskom i španskom jeziku za portal 3Bmeteo, ističući da joj je cilj bio da spoji vizuelni nastup sa stručnošću i jezicima koje govori.