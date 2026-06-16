Nakon dugog čekanja i višestrukih odlaganja, reditelj Met Rivs potvrdio je da je zvanično počelo snimanje filma "The Batman Part II".

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Nakon dugog čekanja i višestrukih odlaganja, reditelj Met Rivs potvrdio je da je zvanično počelo snimanje filma "The Batman Part II", a tim povodom objavio je i prvu fotografiju sa seta. Vijest o nastavku velikog DC hita sa Robertom Patinsonom u glavnoj ulozi podijelio je na društvenoj mreži X.

Na fotografiji se nalazi filmska klapa sa prepoznatljivim simbolom šišmiša, dok se u zamućenoj pozadini može naslutiti osoba koja leži na stolu u prostoru koji podsjeća na mrtvačnicu.

Vidi opis Prva fotografija sa snimanja nastavka Betmena izazvala haos: Počelo snimanje, poznato i kada film izlazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Za razliku od prvih fotografija sa seta filma "Superman: Man of Tomorrow", ovaj kadar ne otkriva gotovo ništa o samoj radnji. Ipak, za fanove je najvažnije to što potvrđuje da je snimanje nastavka konačno počelo u Londonu.

Prva fotografija sa seta pokrenula brojne teorije

Objava je veoma brzo izazvala brojne reakcije među obožavaocima koji pokušavaju da otkriju ko se nalazi na stolu u pozadini fotografije.

"Ko je to?", upitao je jedan fan, dok je drugi napisao:

"Moram da znam ko je sada mrtav.“

Treći obožavalac imao je još zanimljiviju teoriju:

"Prvi The Batman počeo je mračnom scenom u kojoj gradonačelnika više puta udaraju u glavu. Ali djeluje da će Met Rivs početak filma The Batman Part II učiniti još mračnijim. Kao da film otvara scenom u mrtvačnici sa mrtvim tijelom. Met Rivs je legenda."

Ipak, treba imati u vidu da se filmske scene uglavnom ne snimaju hronološkim redom, pa scena koja je prva snimljena ne mora imati nikakve veze sa početkom filma.

Šta se za sada zna o filmu "The Batman Part II"?

Iako su Met Rivs i ostatak DC tima prethodnih mjeseci povremeno otkrivali detalje o radnji i glumačkoj postavi, o filmu "The Batman Part II" i dalje se zna veoma malo.

Jedan dio fanova veruje da će ozloglašena organizacija Court of Owls imati važnu ulogu u nastavku, dok drugi, analizirajući ranije objave reditelja, smatraju da bi se u filmu mogao pojaviti i negativac Mr. Freeze.

Prošle nedelje Robert Patinson govorio je o pripremama i treninzima za povratak ulozi Betmena. Samo dan kasnije, Kolin Farel potvrdio je da će se njegov Pingvin pojaviti u svega dvije scene filma.

Kada stiže premijera?

Premijera filma The Batman Part II trenutno je zakazana za 1. oktobar 2027. godine.