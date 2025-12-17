Ovako izgleda jahta srpskih milijardera od 50 metara vrijedna 30 miliona €: Ima 8 kupatila, bazen i bioskop

Filip i Madlena Cepter kupili su jahtu "Joy me" 2011. godine.

Biznismen Filip Cepter jedan je od najbogatijih ljudi na Balkanu, a imperiju koju danas ima je izgradio od nule. Filip Cepter vlasnik je brojnih nekretnina širom svijeta, a posjeduje i luksuznu jahtu koja nosi naziv "Joy Me", a koja se razlikuje od mnogih skupocjenih brodova ovakovog tipa.

Ova jahta je pomjerila granice konvencionalnog dizajna i odlikuju je prefinjene konture i forma, specifičan enterijer u pop-art stilu, elegancija, inovativna tehnologija.

Vrijedna 16 miliona eura

Dugačka je pedeset metara, a 2011. godine, kada je prodata, vrijedjela je 30 miliona eura, dok se sada njena cijena kreće oko 16 miliona eura. Te godine bila je zvijezda tradicionalne „Izložbe jahti“ u Monaku, gdje je posjetiocima oduzimala dah, u potpunosti pravdajući svoje ime.

Brod napravljen od čelika i aluminijuma sastoji se iz tri nivoa, ima impresivnih šest kabina, prostrani salon, kuhinju i veliku trpezariju, nekoliko barova, osam predivno dekorisanih kupatila, mini-bioskop.

U potpalublju su smještene kabine za posadu, na gornjoj palubi nalaze se porodični apartmani, dok najviši “sprat” predstavlja epicentar ljetnjih zbivanja, sa barom i bazenom dugačkim tri i po metra. Brod je predviđen za 12 osoba.

"Joy Me' se po svemu razlikuje od ostalih jahti i zbog toga je zanimljiva. Tu sam utkao sebe, jer sam se uvijek trudio da budem drugačiji", izjavio je Filip Cepter jednom prilikom.

Inače, Filip ovim luksuznim brodom često obilazi Mediteran sa suprugom Madleni i njihovom ćerkom Emom, a ponekad je i izda za 155.000 eura nedjeljno.

Carstvo Filipa Ceptera koje gradi više od tri decenije, prostire se na pet kontinenata, broji više od sto filijala i zapošljava oko dvije stotine hiljada ljudi. Kompanija mu donosi oko milijardu eura profita godišnje.

"Imam dva aviona. Trošim dosta novca na avione. Završim dosta stvari dok letim iz jednog mjesta u drugo. Moji avioni su veselih boja i svako ko leti sa mnom se iznenadi kad ih vidi. Dominiraju nijanse crvene i bež boje. Dešava se i da spavam u njima", istakao je on jednom prilikom za "Lepotu i zdravlje".