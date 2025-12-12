Direktor Evrovizije se obratio fanovima takmičenja: Nakon što je pobjednik vratio trofej, uslijedio oštar odgovor

Direktor takmičenja Evrovizija Martin Grin objavio je otvoreno pismo upućeno obožavaocima, u trenutku kada se takmičenje suočava sa ozbiljnom krizom uoči izdanja 2026. godine.

Pismo dolazi nakon višednevnih rasprava i neizvjesnosti izazvanih potvrdom učešća Izraela, kao i povlačenjem pet evropskih zemalja iz takmičenja, prenosi Index.hr.

U pismu Grin priznaje da su emocije među obožavaocima snažne, naročito u vezi sa ratom na Bliskom istoku i njegovim odrazom na Evrovizija. Poručio je da organizatori "čuju" zabrinutost i nezadovoljstvo dijela publike, kao i da razumiju osjećaj bola i ljutnje zbog onoga što neki doživljavaju kao ćutanje pred tragedijom.

Istakao je da je Evrovizija nastala prije 70 godina kao simbol jedinstva, mira i nade u podjeljenoj Evropi, i da se osnovna svrha takmičenja nije promijenila. Prema njegovim riječima, iako dio publike očekuje jasno političko stanovište, jedini način da Evrovizija nastavi da okuplja ljude jeste strogo pridržavanje njegovih pravila.

Najava strožeg sprovođenja pravila

Grin je u pismu dao lično jemstvo da će svi učesnici - emiteri, morati da poštuju pravila takmičenja i da se njihovo kršenje ubuduće neće tolerisati. Naglasio je i ulogu Evrosonga kao prostora koji treba da ostane otvoren za sve, bez obzira na nacionalnost, lokaciju ili politička stanovišta, uz muziku u središtu događaja.

Posebno se obratio obožavaocima u Irskoj, Španiji, Islandu, Sloveniji i Holandiji, čiji su se javni emiteri povukli iz takmičenja 2026. godine. Poručio je da Evropska radiodifuzna unija (EBU) poštuje njihove odluke i da će nastaviti saradnju u nadi da će se te zemlje vratiti Evrosongu.

Povlačenje zemalja nakon potvrde učešća Izraela

Grinovo pismo objavljeno je nekoliko dana nakon što je EBU zvanično potvrdio učešće Izraela na Evroviziji 2026. godine. Ta odluka dovela je do povlačenja Španije, Irske, Holandije, Slovenije i Islanda, što predstavlja jedan od najvećih izazova u novijoj istoriji takmičenja.

Dan ranije, EBU je objavio i zvanično saopštenje u kojem brani postupke svoje Glavne skupštine, navodeći da su nedavne kritike "potpuno netačne i neosnovane".

Oštra reakcija predsjednika španskog RTVE-a

Na pismo Martina Grina javno je reagovao predsjednik španske javne televizije RTVE Hoze Pablo Lopes. U objavi na platformi X kritikovao je sadržaj pisma, istakavši da Grin ne pominje ni Gazu ni Izrael, već govori uopšteno o "događajima na Bliskom istoku".

Lopes je upozorio da se pismo objavljuje u trenutku kada se Evrovizija suočava sa povlačenjem zemalja, odbijanjem izvođača da učestvuju u nacionalnim izborima, kao i, kako navodi - najvećom reputacionom krizom u istoriji EBU-a. Takođe je postavio pitanje da li se pravila takmičenja primjenjuju dosljedno ili zavise od političkih i ekonomskih interesa.

Pripreme za Evroviziju 2026. u Beču

Uprkos kontroverzama, pripreme za Evroviziju 2026. godine se nastavljaju. Nakon pobjede Džej-Džeja (JJ) u Bazelu, austrijski ORF prihvatio je organizaciju 70. izdanja takmičenja. U procesu kandidature Beč je izabran ispred Inzbruka kao grad domaćin.

Centralni organizacioni tim predstavljen je u junu 2025. godine, dok će dodatni detalji biti objavljeni naknadno. Polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maj, dok će se veliko finale održati 16. maja 2026. godine.