CRNOGORSKI PJEVAČ RAZOČARAN NAKON AUDICIJE ZA ,,HYPE ZVEZDE”: VELIKA BRUKA I SRAMOTA!

Autor Mondo CG
0

Radojević, porijeklom sa Žabljaka, istakao je na svom Instagram profilu da je bio obmanut tokom procesa selekcije.

Vladimir Radojević Izvor: Instagram/ radojevic_v_03

Crnogorski pjevač Vladimir Radojević prijavio se na novo muzičko takmičenje ,,Hype zvezde”, a njegovu audiciju mogli smo ispratiti na društvenim mrežama.

Dugo najavljivani muzički show još uvijek nije počeo sa emitovanjem, dok se konkurencije već sedmicama bore za rejting.

Primijetili smo na audiciji spomenutog takmičenja da je prijavljeno mnogo pjevača iz Crne Gore, koji su upravo na toj sceni vidjeli svoju šansu.

Međutim, ne dijele svi učesnici isto iskustvo. Radojević, porijeklom sa Žabljaka, istakao je na svom Instagram profilu da je bio obmanut tokom procesa selekcije.

Izvor: Instagram/ radojevic_v_03

 ,,Nažalost sam vas slagao da sam prošao, jer je i meni i mojim kolegama u grupi ulivena totalno pogrešna i nepravedna nada! Ima nas dosta koji smo dobili riječ - prošao si, a na spisku nas nema ni trećina”, kazao je Radojević, te dodao da je to velika bruka i sramota, kako za njega, tako i za njegove kolege, i sarkastično se zahvalio:

,, Zahvaljujem se gospođi Miri Škorić i ostatku produkcije na ovako velikom uspjehu”.

Vladimir Radojević Takmičenje obmana "Hype zvezde"

