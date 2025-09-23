Vraća se „Jimmy Kimmel Live!“: Voditelj ponovo na malim ekranima nakon kritika i suspenzije

Popularni američki talk šou „Jimmy Kimmel Live!“ vraća se na ABC mrežu u utorak, 23. septembra, nakon što je šest dana bio suspendovan zbog kontroverznih komentara domaćina Džimija Kimela u vezi sa ubistvom desničarskog aktiviste Čarlija Kirka.

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Kirk je ubijen 10. septembra tokom govora na Univerzitetu u Juti, a Kimel je u svom monologu kritikovao reakciju pristalica Donalda Trampa na ovu tragediju, što je izazvalo snažne reakcije u javnosti i medijima.

Njegove izjave izazvale su dodatnu polemiku kada je predsjednik FCC-a Brendan Carr sugerisao da bi mogao istražiti ABC mrežu i preduzeti regulatorne mjere. Kao odgovor na tenzije, Dizni je odlučio privremeno obustaviti emitovanje šoua, kako bi smirio situaciju i izbjegao dalju eskalaciju. Nakon „temeljnih razgovora“ sa Kimelom, izvršni direktor Diznija Bob Iger i šefica zabave Dana Valden odlučili su da je u interesu kompanije da emisija ponovo krene s emitovanjem.

Suspenzija emisije izazvala je široku debatu o slobodi govora i ulozi medija u političkom diskursu. Brojne poznate ličnosti, uključujući Toma Henksa, Dženifer Aniston, Oliviju Rodrigo, Džuliju Luis-Drajfus i Redžinu King, potpisale su otvoreno pismo u kojem su kritikovale odluku ABC-a i optužile Dizni za cenzuru i ugrožavanje slobode izražavanja. Sindikati poput SAG-AFTRA, WGA i AFM takođe su se usprotivili suspenziji, nazivajući je „političkim pritiskom“ koji ugrožava kreativnu slobodu.

Očekuje se da će Kimmel u svojoj povratničkoj emisiji komentarisati kontroverzu, ali nije jasno da li će se izvinjavati ili će sadržaj biti podložan restrikcijama. Povratak emisije dolazi u trenutku kada se u SAD-u vodi šira debata o granicama slobode govora, ulozi medija i političkom pritisku na zabavne emisije, što dodatno podiže interes javnosti za najavljenu epizodu.

Džimi Kimel o Trampu Izvor: Youtube / Jimmy Kimmel Live

Ko je Džimi Kimel, voditelj čija je emisija ekspresno uklonjena?

Voditelj Džimi Kimel je odstranjen sa ABC-ja po brzom postupku zbog komentara na račun ubijenog Čarlija Kirka. On je iznio tvrdnju da "MAGA ekipa" pokušava da iskoristi taj slučaj da bi se distancirala od ubice, odnosno da ne izgube političke bodove.

Kimel je bio poznat ne samo po humoru, nego i po tome što nije bježao od društveno-političkih tema, a našao se i u ulozi voditelja Oskara. Povremeno bi kroz monologe komentarisao američku politiku, socijalne nepravde i aktuelna dešavanja, čime je njegova emisija često prelazila okvire pukog zabavnog sadržaja.

Popularnost je stekao kada je postao dio emisije "Win Ben Stein’s Money", za koju je osvojio nagradu Emi, a zatim i kao jedan od voditelja humorističkog programa "The Man Show" na Comedy Centralu.

