Gledaoci jedne od najvoljenijih serija u Srbiji "Bolji život", godinama nisu imali pojma da e ovo odvijalo prvih nekoliko nedelja snimanja.
Mihailo Vukobratović, proslavljeni srpski reditelj preminuo je u nedelju 7. septembra, u 73. godini života. Režirao je neke od najpoznatijih domaćih serija, kao što su - "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.
Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem, a o njegovim tekstovima i likovima, poput Srećka Šojića, smatrao je da kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.
Otkrivena najveća tajna serije "Bolji život": Gledaoci godinama nisu znali šta se odvijalo prvih nekoliko nedelja
"Prosto ljudi, gledalište prvi sloj njegovih tekstova tako percipira, a njegov analitički duh, percepciju stvarnosti, anticipaciju događaja i kritički stav vide tek pri drugom ili trećem gledanju", govorio je ranije Vukobratović za domaće medije.
Tajna o seriji "Bolji život", koja se snimala krajem 80-ih
"Prvih deset nedelja dolazilo je do skidanja epizoda sa emitovanja", govorio je.
Vukobratović je isticao da je "Bolji život" najupečatljivija serija njegovog rada.
Prisetimo se omiljenih likova iz serije:
Otkrivena najveća tajna serije "Bolji život": Gledaoci godinama nisu znali šta se odvijalo prvih nekoliko nedelja
Bolji život - Nina i Boba
Pao na snimanju u Zemunu
Reditelj čuvene serije "Bolji život" je pao na snimanju serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu KBC Zemun.
(Pulsonline / MONDO)