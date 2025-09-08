Gledaoci jedne od najvoljenijih serija u Srbiji "Bolji život", godinama nisu imali pojma da e ovo odvijalo prvih nekoliko nedelja snimanja.

Izvor: YouTube/Filmski Almanah/screenshot

Mihailo Vukobratović, proslavljeni srpski reditelj preminuo je u nedelju 7. septembra, u 73. godini života. Režirao je neke od najpoznatijih domaćih serija, kao što su - "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.

Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem, a o njegovim tekstovima i likovima, poput Srećka Šojića, smatrao je da kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.

"Prosto ljudi, gledalište prvi sloj njegovih tekstova tako percipira, a njegov analitički duh, percepciju stvarnosti, anticipaciju događaja i kritički stav vide tek pri drugom ili trećem gledanju", govorio je ranije Vukobratović za domaće medije.

Tajna o seriji "Bolji život", koja se snimala krajem 80-ih

"Prvih deset nedelja dolazilo je do skidanja epizoda sa emitovanja", govorio je.

Vukobratović je isticao da je "Bolji život" najupečatljivija serija njegovog rada.

Prisetimo se omiljenih likova iz serije:

Vidi opis Otkrivena najveća tajna serije "Bolji život": Gledaoci godinama nisu znali šta se odvijalo prvih nekoliko nedelja Bolji život - Nina i Boba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Domaci Filmovi i Serije Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: YouTube/Filmski Almanah/screenshot Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: YouTube/Aleksandar Kovačević Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: YouTube/BravUra Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: YouTube/Balkan VR/screenshot Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: YouTube/Balkan VR/screenshot Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: YouTube/Balkan VR/screenshot Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: YouTube/Balkan VR/screenshot Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: YouTube/Balkan VR/screenshot Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: YouTube/screenshot/Snežana Savić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: YouTube/Snežana Savić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: YouTube/ Angel Comrade Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pao na snimanju u Zemunu

Reditelj čuvene serije "Bolji život" je pao na snimanju serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu KBC Zemun.

(Pulsonline / MONDO)