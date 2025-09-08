logo
Otkrivena najveća tajna serije "Bolji život": Gledaoci godinama nisu znali šta se odvijalo prvih nekoliko nedelja

Otkrivena najveća tajna serije "Bolji život": Gledaoci godinama nisu znali šta se odvijalo prvih nekoliko nedelja

Autor Marina Cvetković
0

Gledaoci jedne od najvoljenijih serija u Srbiji "Bolji život", godinama nisu imali pojma da e ovo odvijalo prvih nekoliko nedelja snimanja.

Otkrivena najveća tajna serije "Bolji život": Gledaoci godinama nisu znali šta se odvijalo prvih nek Izvor: YouTube/Filmski Almanah/screenshot

Mihailo Vukobratović, proslavljeni srpski reditelj preminuo je u nedelju 7. septembra, u 73. godini života. Režirao je neke od najpoznatijih domaćih serija, kao što su - "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.

Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem, a o njegovim tekstovima i likovima, poput Srećka Šojića, smatrao je da kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.

"Prosto ljudi, gledalište prvi sloj njegovih tekstova tako percipira, a njegov analitički duh, percepciju stvarnosti, anticipaciju događaja i kritički stav vide tek pri drugom ili trećem gledanju", govorio je ranije Vukobratović za domaće medije.

Tajna o seriji "Bolji život", koja se snimala krajem 80-ih

"Prvih deset nedelja dolazilo je do skidanja epizoda sa emitovanja", govorio je.

Vukobratović je isticao da je "Bolji život" najupečatljivija serija njegovog rada.

Prisetimo se omiljenih likova iz serije:

Pao na snimanju u Zemunu

Reditelj čuvene serije "Bolji život" je pao na snimanju serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu KBC Zemun.

(Pulsonline / MONDO)   

Bolji život

