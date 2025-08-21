logo
Ijan Mekelen se oglasio: Poznato da li će Frodo i Gandalf biti u nastavku "Gospodara prstenova"

Autor Ana Živančević
0

Trilogija "Gospodar prstenova" kroz godine je okupila brojne obožavaoce širom svjieta.

Prije nekoliko godina pojavila se i trilogija "Hobit", a uskoro će fanovi imati priliku da ponovo vide neke od svojih omiljenih likova. Ijan Mekelen i Elajdža Vud, legendarne zvijezde ovih filmova, ponovo će se pojaviti na velikom platnu. Mekelen je otkrio da su obojica dobili uloge u filmu "Potraga za Golumom“, čija je premijera zakazana za 2027. godinu, dok je početak snimanja planiran za maju.

"U filmu postoji lik koji se zove Frodo i postoji još jedan lik koji se zove Gandalf", rekao je Mekelen, jasno nagovještavajući da će on i Vud ponovo igrati iste uloge. Spekuliše se da će se u filmu pojaviti i njihove kolege Dominik Monahan, Bili Bojd i Džon Ris-Dejvis, ali Mekelen o tome nije želio da govori. Film će režirati Endi Serkis, koji se takođe vraća ulozi Goluma.

Film je prvi put najavio Warner Bros prošlog ljeta, uz informaciju da će Piter Džekson, reditelj originalne trilogije, biti producent zajedno sa Franom Vošom i Filipom Bojensom.

