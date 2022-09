Razvijali su sve nekoliko godina, ali su sve i otkazali!

Izvor: Amazon Games

Šef Amazon Games kompanije konačno je objasnio zašto je The Lord of the Rings MMO otkazan nakon nekoliko godina razvoja.

Kompanija je prošlog aprila potvrdila da je free2play naslov, koji su razvijali zajedno sa Athlon Games, američkom podružnicom kompanije Leyou Technologies sa sedištem u Hong Kongu - otkazan.

Prema tadašnjem izveštaju Bloomberg-a, otkazivanje igre je rezultat spora između Amazona i kineskog tehnološkog giganta Tencent, koji je kupio Leyou u decembru 2020. godine.

Govoreći u novom intervjuu za GameSpot, predsednik Amazon Games kompanije, Kristof Hartman, otkrio je da je nosilac licence za The Lord of the Rings, Middle-earth Enterprises, izabrao da primeni klauzulu u svom ugovoru koja joj omogućava da raskine ugovor o pravima, ako neko od njegovih partnera bude kupljen.

Nakon što se ovo dogodilo, Hartman je rekao da su stvari postale veoma komplikovane. I dok je Amazon Games istraživao načine da nastavi da radi na projektu sa Tencent kompanijom iz Kine, na kraju je odustao nakon što nije uspeo da napreduje u pregovorima.

Hartman je izjavio da veruje da su Amazon Games i Tencent jednostavno dve prevelike kompanije da bi sarađivale na određenom nivou koji ne bi prouzrokovao probleme, zbog čega je odlučeno da je bolje ne raditi uopšte.

Sa druge strane, igra The Lord of the Rings: Gollum je odložena na nekoliko meseci, ali će se svakako pojaviti, u to ne sumnjajte.. Do tada svakako gledamo seriju The Rings of Power!