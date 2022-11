A SAMO JE HTELA DA SE OŠIŠA! ŽENA POSLE FRIZERA VRIŠTI OD SMEHA: I vi ćete - pljunuta hobit iz "Gospodara prstenova"!

Nije ni slutila da će nakon promene frizure izgledati doslovno isto kao glumac Elajdža Vud, koji se proslavio ulogom u filmu "Gospodar prstenova".

Izvor: TikTok/aannniee6

Ne, ona nije jedna od onih koja je dala silne pare da bi izgledala kao poznata ličnost. Ona je studentkinja koja prirodno ima kovrdžavu kosu i koja je samo želela da ima šiške. Eni Mekelvejn (25) sa Novog Zelanda odlučila je da napravi promenu, ali nije ni slutila da će na kraju izgledali poput hobita iz "Gospodara prstenova".

Kako to obično biva, u salonu vas lepo isfeniraju, pa svaka dlaka bude pod konac, na svom mestu. Ipak, pravi rezultat vidi se tek kad sami operete kosu, potpuno svesni da niste profesionalac koji vrhunski barata četkom i fenom. To se dogodilo i njoj - vratila se iz salona, sama oprala kosu i shvatila da je "preslikana" Frod.

Ipak, iako nije želela da izgleda kao glumac, Eni je prihvatila promenu, ističući da se nada da će jednog dana upoznati Elajdža Vuda. "Samo sam mislila da bi bilo zabavno da imam šiške, a na kraju sam izgledala kao Frod. Nisam tražila da izgledam kao on, ali nisam uznemirena zbog toga. Ja sam veliki obožavatelj 'Gospodara prstenova', pa sam na kraju bila zadovoljna novim izgledom", rekla je.

Verovali ili ne, njen video pregledan je više od osam miliona puta. Korisnici društvenih mreža su oduševljeni sličnošću studentkinje i glumca, a ona se nada da će njen novi "look" stići i do njega.

"Kad kažem da sam najveći obožavatelj 'Gospodara prstenova', to znači da mogu da provedem sate dnevno gledajući snimke na JuTjubu. To je ono o čemu pričam na zabavama. Nadam se da će Elajdža videti da izgledam poput njega. Volela bih ga upoznam, a možda bi on želeo da upozna mene", rekla je Eni.

Pogledajte kako je Eni izgledala pre i posle šišanja: