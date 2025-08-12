Trenutno #1 slasher horor zaradio 10x više od prvobitnog budžeta: Ljudi "odlepili" na brutalne scene, snima se nastavak?

"Clown in a Cornfield" jedan je od rijetkih horora koji je uspio da oduševi publiku

Izvor: printscreen/youtube/Movie Trailers Source, printscreen/youtube/UHM - Upcoming Horror Movies

Ova godina je prava poslastica za ljubitelje horora, s obzirom da se bliži i premijera prednastavka horor franšize "To". Međutim, ne smijemo zaboraviti ni prethodne naslove koji su definitivno obilježili sezonu, i o kojima se još uvijek priča kao što je "Klovn u polju kukuruza" – krvavi slasher horor koji je u bioskope stigao 9. maja i odmah postao hit, zaradivši pohvale kritike (73% na Rotten Tomatoes) i zavidnu zaradu.

Film "Clown in a Cornfield", snimljen je po romanu Adama Sezara iz 2020. godine, i režirao ga je Eli Krejg, koji je sa Karterom Blanšarom potpisao i scenario. Premijeru je imao na festivalu South by Southwest 10. marta, a zatim krenuo u bioskopsku distribuciju, gdje je u prvom vikendu zaradio 3,7 miliona dolara – čak deset puta više od svog milion dolara vrijednog budžeta. U glavnim ulogama su Kejti Daglas, Aron Abrams, Karson MekKormak, Kevin Djurand i Vil Saso.

Šta je slasher horor? Slasher horor je podžanr horor filmova u kojem se radnja vrti oko ubice (često maskiranog) koji na brutalne, krvave načine eliminiše žrtve – obično grupu mladih ljudi – jednu po jednu. Glavne karakteristike: Ubica – najčešće ima prepoznatljiv izgled (maska, uniforma, kostim) i često koristi hladno oružje poput noža, sjekire ili mačete. Žrtve – uglavnom su to mladi, bezbrižni likovi koji naprave neku "grešku" (odu sami, istražuju mračan podrum, ignorišu upozorenja). Grafičko nasilje – ubistva su eksplicitna, sa dosta krvi i često kreativnim, bizarnim metodama.

O čemu se radi u filmu?

Radnja filma odvija se u oronulom srednjozapadnom gradiću Ketl Spring, u kojem se životi stanovništva izmiču kontroli otkako je izgorela fabrika sirupa od kukuruza. Prema narodnoj priči, lokalna maskota, veseli klovn Frendo, nestaje pod misterioznim okolnostima.

Međutim, njegova nasmijana figura uskoro dobija jeziv preobražaj - Frendo postaje maska koja prekriva lice krvožednog ubice — i to baš tokom slavlja 100. godišnjice osnivanja grada.

Izvor: Youtube / Movie Trailers Source

Radnja se dodatno komplikuje u vrijeme kada se Kvin Mejbruk, tinejdžerka iz Filadelfije doseljava sa ocem, doktorom u grad. Ona se sprijateljava sa grupom buntovnih vršnjaka, a ova grupa mladih ljudi optužena je za paljenje fabrike. Međutim, dolazi do nestanaka, krvavih pogubljenja i čistog horora koji isplivava iz kukurznog polja, a Fredo kreće za tinejdžerima.

Izvor: printscreen/youtube/Movie Trailers Source

Film balansira između horora i satire: odnosi među generacijama, sukob tradicije i promjene, društvena nesigurnost i nostalgija — to su motori strave koju Frendo pokreće.

Pogledajte trejler:

Clown in a Cornfield, trejler Izvor: Yotube

Da li stiže nastavak?

S obzirom na popularnost, nije čudno što je reditelj i scenarista Eli Krejg na Comic-Conu u San Dijegu otkrio da bi rado snimio nastavak, zasnovan na još jednom romanu Adama Sezara. Ipak, sve zavisi od odluke AMC-a.