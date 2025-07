Tek je s trećom ženom smirio strasti: Govorilo se da neće uspeti zbog dvije decenije razlike, a i dalje su zajedno

Proslavila ga je uloga u "Zvezdanim stazama", poznat je najviše kao Indijana Džons, a ni nakon 60 godina karijere Harison Ford ne planira u penziju.

Legendarni holivudski glumac Harison Ford danas slavi svoj 83. rođendan. U šou-biz industriji je već gotovo 60 godina, a danas se smatra jednim od najpoznatijih i najuspešnijih glumaca na svijetu.

Osim što je ostvario uloge u kultnim filmovima, glumac je imao i zanimljiv ljubavni život. Karijeru i ljubavni život mu je obilježila afera s koleginicom, nakon koje se razveo od svoje prve supruge. Međutim, nakon razvoda nije izgubio vjeru u ljubav te se vjenčao još dva puta.

Odrastao je u porodici glumaca

Harison Ford rođen je 13. jula 1942. godine u Čikagu. Odrastao je u porodici Doroti i Džona Vilijama Kristofera Forda, koji su se takođe bavili glumom. Njegov deda Džon Edvard Ficdžerald Ford bio je komičar. Kao dijete se borio sa sramežljivošću, a glumu je zavolio nakon što se prijavio na sekciju drame dok je studirao na Ripon koledžu.

"Bio sam prestravljen da stanem pred ljude, ali sam zaista uživao u pričanju priča", rekao je glumac 1997. godine.

Na poslednjoj godini studija pao je na ispitu iz filozofije, pa su ga izbacili sa fakulteta četiri dana prije diplome. Zbog toga se sa svojom prvom suprugom Meri Markjuardt preselio u Kaliforniju kako bi pokušao da započne glumačku karijeru.

Nije odustajao, iako niko nije vjerovao u njega

Ford je 1966. godine dobio ulogu u filmu "Dead Heat on a Merry-Go-Round", a u isto vrijeme su mu govorili da neće uspjeti u filmskoj industriji. Uprkos tome, glumac je nastavio da se trudi i prihvatao je manje uloge u serijama kao što su "The Virginian", "Love, American Style", "Gunsmoke" i "Kung Fu".

Iste godine kada je dobio prvu filmsku ulogu postao je otac - dobio je sina Bendžamina, a tri godine kasnije i sina Vilarda. Da bi izdržavao porodicu, Harison je između audicija radio kao stolar.

Godinama je prihvatao manje uloge, a život mu se potpuno promijenio 1977. godine kada je dobio ulogu Hana Sola u filmu "Star Wars: A New Hope". Film je tokom prvog prikazivanja zaradio 410 miliona dolara. Ford se pojavio i u nastavcima kultnog serijala - "The Empire Strikes Back" iz 1980, "Return of the Jedi" iz 1983. i "The Force Awakens" iz 2015.

Harison Ford Zvezdane staze

Izvor: Youtube printscreen / JoBlo Movie Clips

Pored "Ratova zvijezda", Harison je ostvario uspješnu ulogu i u filmskoj franšizi "Indijana Džons". Glumac je igrao glavnu ulogu u svih pet nastavaka. Prije dvije godine je govorio o uspjehu koji mu je donio rad na filmovima "Ratovi zvijezda" i "Indijana Džons", istakavši da je zahvalan što su mu ti filmovi promijenili život.

"Jesam li mislio da će to postati uspješni filmovi? Da, inače bih pobjegao. Britanskoj ekipi je to možda djelovalo čudno dok smo snimali prve Ratove zvijezda. Mogli su da se zapitaju: 'Šta se ovdje dešava?' Kao, tu je čovjek visok dva metra u kostimu psa. Tu je i prelijepa princeza, stari mudri ratnik i neiskusni mladić. A onda i uloga koju ja igram. I to je zabavno", ispričao je, pa dodao kako mu tada nije bilo važno da li će ti filmovi postati poznati.

"U tim trenucima moje karijere mi nije bilo bitno da li će film postati izrazito uspješan i promijeniti filmsku istoriju. Ali, zahvalan sam jer mi je to promenilo život. Imao sam prilike koje su išle dalje od reditelja Džordža Lukasa i mog uspeha u tom filmu. Dalo mi je slobodu i šanse koje nisam mogao ni da zamislim", istakao je glumac.

Nakon svoje dve najupečatljivije uloge, Harison je dobio i uloge u filmovima kao što su "Istrebljivač" ("Blade Runner") i "Predsednički avion" ("Air Force One").

"Nikada nisam želeo slavu i bogatstvo"

Iako iza sebe ima gotovo 60 godina karijere glumac i dalje ne razmišlja o penziji. Prije dvije godine snimio je još jedanij nastavak filma "Indijana Džons", a igrao je i u komičnoj seriji "Shrinking". Početkom ove godine, obožavaoci su ga gledali u filmu "Captain America: Brave New World".

Do danas je ostvario impresivnu karijeru, a ranije je priznao da nikada nije želeo da bude slavan. "Niko mi nikada ne veruje kada ovo kažem, ali nikada nisam želeo da budem bogat i poznat. Samo sam želeo da budem glumac", rekao je 2023. godine.

Godinama je krio aferu s koleginicom, tri puta bio u braku

Harison je, osim po svojim ulogama, privlačio pažnju javnosti i svojim ljubavnim životom. Bio je u braku tri puta, a prvi put se oženio 1964. godine. Prvu suprugu Meri upoznao je još u srednjoj školi, a u braku su bili 15 godina. Par se razveo 1979. godine, nakon što je Ford postigao uspeh u "Ratovima zvezda".

U isto vrijeme dok je bio u braku s Meri, glumac je imao aferu s koleginicom Keri Fišer. Njihova hemija na ekranu izazvala je glasine o romansi, koje su oboje tada čvrsto negirali. Ipak, 2016. godine Keri je priznala da su imali aferu tokom snimanja prvog filma.

"To nije bila samo moja tajna koju sam morala da čuvam", rekla je tada. Priznala je i da je bila zaljubljena u Harisona, ali da joj on nikada nije uzvratio osjećanja. "Mislim da do sada nije znao jačinu mojih osjećanja. Čak ni u dnevniku ne volim to da priznam, jer je to neuspjeh. Ne, to nije neuspeh - to je neuzvraćena ljubav", dodala je.

Harison i Keri su svoju romansu prekinuli na snimanju filma "Ratovi zvezda: Nova nada", ali su nakon toga ostali dobri prijatelji.

Nakon razvoda od Meri i prekida sa Keri, Ford je 1982. godine započeo vezu sa scenaristkinjom Melisom Matison. Godinu dana kasnije su se vjenčali, a zajedno su dobili sina Malkolma i ćerku Džordžiju. Vezali su se za privatni život i retko su se pojavljivali u javnosti. Međutim, 2000. godine pojavile su se vesti da je par u procesu probne razdvojenosti. Harison se tada iselio iz njihovog stana na Menhetnu, a razvod su konačno okončali 2004. godine.

Njihov razvod bio je tada jedan od najskupljih u Holivudu.

Bivši par nije potpisao predbračni ugovor, zbog čega su morali da se nagode.Melisa je na kraju dobila 85 miliona dolara, kao i dio buduće glumačke zarade od filmova o Indijani Džonsu koje je Ford snimio dok su bili zajedno.

Dvije godine prije nego što je finalizovao razvod od Melise, Harison je upoznao 22 godine mlađu Kalistu Flokhart (60). Upoznali su se u januaru 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa, a nastavili su da se druže i na zabavi posle ceremonije. Nedugo nakon prvog susreta započeli su vezu, i često su se zajedno pojavljivali u javnosti. Nakon što su počeli vezu, Ford je usvojio Kalistinog sina Lijama, kojeg je ona usvojila 2001. godine.

"Zaljubljen sam. Romantična ljubav je jedna od najuzbudljivijih vrsta ljubavi i smatram da postoji potencijal za nju u bilo kojoj fazi života. Nisam bio iznenađen što sam uspeo da se zaljubim", rekao je ranije glumac. Harison je svoju odabranicu zaprosio 2009. godine, a godinu dana nakon su se venčali.

Ford iz prethodnih brajkova ima četvoro dece - sinove Bendžamina, Vilarda, Malkolma i ćerku Džordžiju Ford.