Izašla je pre 14 dana i ima 25 miliona sati gledanja: Remek-delo porede sa hitom Džon Vik, ocene su savršene

Izvor: Netflix

Netfliks nas je i ovog puta počastio – najnovija južnokorejska serija oduševila je gledaoce širom sveta, a mnogi je već porede s popularnim filmskim serijalom "Džon Vik“.

Ako tražite nešto drugačije za binge gledanje, sedmoepizodna serija "Mercy for None" prava je stvar. Akciono-noir drama stigla je 6. juna i do sada je gledana skoro 25 miliona sati, pokazuju podaci platforme.

Jedan korisnik Reddita opisao je seriju kao veoma intenzivnu, dok je drugi dodao da je to najbolja serija 2025. godine.

"Upravo sam je bindžovao celu (prvi put ove godine da sam bukvalno sve pogledao u cugu). Toliko je dobra", napisao je jedan gledalac.

O čemu se radi?

Ostvarenje je bazirana na webtoonu "Plaza Wars: Mercy for None", koji su napisali O Se-hjung i Kim Gjun-te. Prati bivšeg gangstera Nam Gi-džuna (So Dži-sub), koji je pre 11 godina napustio kriminalni svet nakon što je bio teško povređen, zajedno sa svojim mlađim bratom Nam Gi-sokom (Li Džun-hjuk).

Mercy For None | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Međutim, kada otkrije da mu je brat brutalno ubijen, Nam Gi-džun se vraća u kriminalno podzemlje Seula kako bi otkrio istinu i osvetio ga – i to sve sa bejzbol palicom u rukama.

Grad je pod vlašću dve moćne bande – Bongsan i Džuvon grupe – a Nam Gi-džun koji je godinama bio u egzilu, sada se vraća spreman da sruši sve pred sobom.

U seriji glume So Dži-sub kao Nam Gi-džun, Li Džun-hjuk kao Nam Gi-sok, Ho Džun-ho, An Gil-kang, Gong Mjong, Ču Jong-u, Džo Han-čol i Li Bom-su.

Gledaoci oduševljeni

Na društvenim mrežama ne prestaju komentari pohvala. Jedan Reddit korisnik napisao je:

"Mercy for None = Džon Vik", "Vidim sličnosti. Osnovna priča je ista", "Nazvati je korejskim Džonom Vikom je malo preterano, ali deluje kao da je inspirisana prvim filmom", "Ovo je tako zabavno gledati, čista akcija i intriga. Korejske gangsterske serije su uvek nekako najkul", bili su samo neki od komentara.

Izvor: Netflix

Šta kažu kritičari?

Serija "Mercy for None" dostupna je na Netfliksu, a svih sedam epizoda spremno je za gledanje odmah. Na Rotten Tomatoesu trenutno ima 100% pozitivnih ocena, a mnogi je smatraju pravom osveženjem i savršeno tempiranim noir trilerom sa emocijama i brutalnim obračunima.