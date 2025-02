Gdje je nestao pjevač čiji je hit zaludeo cijeli svijet: Na vrhuncu slave se povukao i odrekao 10 miliona dolara

O njegovom privatnom životu se malo zna, a poznato je da ima ćerku.

Belgijsko-australijski muzičar Vuter Andre de Baker, poznatiji kao Gotye, stekao je svjetsku slavu 2011. godine zahvaljujući hitu Somebody That I Used to Know, koji je snimio u duetu sa pjevačicom Kimbrom sa Novog Zelanda.

Rođen je 21. maja 1980. godine u Brižu, ali se sa porodicom preselio u Australiju još kao dijete, gdje je proveo najveći dio života.

Gotje "Somebody That I Used To Know"

Svoju prvu pjesmu Out Here in the Cold objavio je 2001. godine, ali je tek deset godina kasnije postao planetarno poznat zahvaljujući pomenutom duetu. Spot za pjesmu, u kojem su on i Kimbra oslikani bojama i geometrijskim oblicima, dodatno je doprinio popularnosti.

Pjesma je brzo postala hit i našla se na prvom mejstu Billboard liste, a Gotye je za nju osvojio prestižne muzičke nagrade, uključujući Gremi i BRIT nagradu.

Ipak, umjesto da iskoristi stečenu slavu, Gotye je odlučio da se povuče i prestane da objavljuje muziku pod tim pseudonimom, što je do danas i ispoštovao.

To ne znači da je napustio muziku – aktivan je kao bubnjar i pjevač u bendu The Basics i kroz različite umjetničke projekte promoviše muzičko nasljeđe i istražuje zaboravljene muzičke pravce i instrumente.

Što se privatnog života tiče, bio je u dugoj vezi sa pjevačicom Taš Parker, a 2018. godine je sa partnerkom Mod dobio ćerku Leoni. Ipak, o njegovom privatnom životu se malo zna.

Poznat je po tome što mu umjetnost znači više od komercijalnog uspjeha – dokaz za to je odluka da se odrekne 10 miliona dolara tantijema sa YouTube-a i da omogući besplatno korišćenje djelova svojih pesama.