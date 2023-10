BIVŠA ZADRUGARKA STALA NA LUDI KAMEN PA ZAPEVALA! Verena na vrhu Burdž Kalife, a svi pamte njenu vezu s Đeksonom VIDEO

Pevačica Andrijana Radonjić zablistala je u venčanici, a ovo je joj je muž!

Izvor: Printskrin/Instagram

Pevačica i bivša zadrugarka Andrijana Radonjić juče je stala na ludi kamen sa svojim partnerom, hrvatskim ugostiteljem Franom Mikulić, a snimke sa venčanja podelila je upravo ona na društvenoj mreži Instagram.

Andrijana je blistala u prelepoj beloj venčanici, a njen patner bio je u elegantnom sivom odelu. Pevačica nije krila svoju sreću, te nije skidala osmeh s lica, kao i njen partner, a u jednom trenutku je uzela mikrofon i zapevala.

Izvor: Printskrin/Instagram

Nakon ceremonije crkvenog venčanja usledilo je okupljane porodice i prijatelja, kako bi zajedno proslavili njihov brak. Andrijanu je dečko Fran Mikulić zaprosio na vrhu čuvene Burdž Kalife pre tri godine. Oni su se pre crkvenog venčanja već venčali prošle godine, kada su priredili intimnu ceremoniju u Hrvatskoj na obali mora. Mladenici su tada u jednom momentu svojim gostima priredili i otkrivanje pola bebe, te se saznalo da Andrijana nosi dečaka. Pevačica se porodila prošle godine u decembru mesecu, a ona i njen partner su sinu dali ime Vito.

Vest o veridbi je svojevremeno došla i do Andrijaninog bivšeg dečka Nemanje Đerića Đeksona, koji je sa njom bio tokom trajanja prve sezone "Zadruge", i nešto malo posle toga. On je tim povodom izjavio:"Video sam to! Nisam ga analizirao, uglavnom mi to javljaju moje ortakinje i druge ženske osobe... Šalju mi ovo, ono", kaže Đekson i dodaje: "Meni je super, drago... Ja nju gotivim. Nisam joj poslao poruku, je l' se to radi? Je l' se šalje to bivšim devojkama? Ona zna da ja njoj stvarno želim sve najbolje, njoj i njenima, dečku... Nek su živi i zdravi i nek se vole", poručio je Đekson za Pink.rs.

Pogledajte i kako je izgledala atmosfera sa svadbe!

Pogledajte 00:18 Andrijana Radonjić Izvor: Printskrin/Instagram Izvor: Printskrin/Instagram