PODNIJELA TUŽBE I PRIZNALA DA JE BIVŠI NASILNIK! Ana se konačno oglasila na mrežama - "Nisam prva žena koju je tukao"

Ana Ćurčić se oglasila na društvenim mrežama, spomenula i Anđelu Đuričić

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/TV Pink / screenshot

Bivša učesnica rijalitija Ana Ćurčić, prošle godine je ušla u Zadrugu kako bi se obračunala sa nevjenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem koji ju je prevario sa Anđelom Đuričić.

Tokom njenog boravka u Šimanovcima otkriveno je da je Slavnić bio nasilan prema njoj, njena kuma Milena Kačavenda je prednjačila u izjavama, i zato prije nekoliko dana dobila tužbu od Ćurčićeve, a sada je Ana i pratiocima otkrila da "nije bila jedina".

"Ne zanimaju me rijaliti fanatici. Zvezdan Slavnić je jedan veliki nasilnik i nisam prva žena koju je tukao, to je to. Pitala bih ljude kako bi se snašli na mom mjestu? Podignu noge, pa onda", rekla je Ana u lajvu na Instagramu, a potom se osvrnula na kontradiktornosti za koje je optužuju gledaoci još otkako je bila učesnik šeste sezone Zadruge.

"Donose mi sud prema rijalitiju, a 99% vas bi ušlo da je na mom mjestu. Ista ta Anđela je tužila Slavnića za nasilje, zašto niko ne pita? Ja sam rekla da neće da izdrže mjesec dana i da će da dobije to što je dobila".