"MENTOLČINA, KAD IZAĐE VIĐEĆEMO" - Karić bijesan, tvrdi da mu je zadrugar ukrao stvari iz kuće!

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić govorio je o aktuelnim temama u Eliti, a posebno je sve šokiralo kad je progovorio o Luki Majčici.

Nedavno je u "Eliti" bila aktuelna "afera naočare", a u središtu tenzija našao se Luka Majčica koji je uoči odlaska u karantin, boravio kao gost kod Karića, iz čije je vile ponio sunčane naočare, kojima se šepurio u Eliti.

Ništa ne bi bilo čudno da nije riječ o sunčanim naočarima koje je svojevremeno Stefan dobio od Mensura Ajdarpašića, dok su bili u dobrim odnosima, a brojni učesnici rijalitija spekulisali su o tome da je Majčica namjerno te naočare poslao ne bi li provocirao Mensura po Karićevom nalogu. Stefan, međutim, kaže da to nije istina.

"Ma, budalaština, nikad u životu! Ja to nikada u životu ne bih uradio. Čak sam rekao Luki da mi ni slučajno ne uzima baš te naočare, da ne ispadne da sam neki svoj poklon dao... Pritom, te naočare obožavam, nosio sam ih dok ih on nije uzeo. Ja taj period nisam bio kod kuće, a on je iz moje kuće izašao ponevši te naočare", objasnio je Stefan, koji je Majčicu optužio da mu je iz kuće ukrao garderobu i obuću.

"Ima tu još nekih stvari koje sam vidio na njemu, pa sam se iznenadio, ali nema veze. Izaći će, pa ćemo vidjeti, mentolčina! Garderobu, patike, nebitno... Ima stvari koje sam mu dao, ima stvari koje sam rekao da mi ne dira, ali nema veze - zaključio je on.

Luka je u emisiji priznao kako je do sada znao da nekad nešto ukrade, ali kako je istakao, to nije radio kod Karića.

