Miloš Bojanić se oglasio nakon što je njegov sin Mikica u Zadruzi izneo tvrdnje da je uhvatio Zoricu Marković i svog oca u zanosu dok je boravila u njihovoj kući na moru.

Izvor: Youtube/Exkluziv/TV Prva/Instagram/mikicabojanic/Youtube/Zadruga Official

Mikica Bojanić je u Zadruzi ispričao da je njegov otac Miloš Bojanić svojevremeno imao aferu sa koleginicom Zoricom Marković, te da ih je tada uhvatio u zanosu. Danas nisu u dobrim odnosima, a na ovu temu se oglasio i Miloš Bojanić.

"Veće zlo od Zorice se nije rodilo na planeti, go*no jedno. Sad ću sve da pričam šta je radila. Lično sam svojim očima video, nahvatao sam je na moru kada sam bio dete. Išla je iza kuće da pita kako se uključuje mašina za veš", počeo je priču i šokirao zadrugare koji su ga upitali da li su uradili "ono" na mašini za veš. "Tako je, ja sam sve video. Ološ! Ne može očima da vidi Miloša, Baneta i mene. Nahvatao sam je na moru kako vara tadašnjeg dečka. Sve sam video, imao sam 15 godina", pričao je Mikica, pa isto to ponovio i pred Zoricom.

"Šta si radila s mojim ocem kad si s dečkom bila na moru? Uhvatio sam te iza kuće na veš mašini, hajde, reci da li sam te uhvatio kako se ljubite? I šta ste još radili?", pitao je pevačicu, a ona je demantovala: "Nikada nisam bila s Bojanićem! Taj čovek mi je toliko odvratan, nikada ne bih poljubila ona njegova ružna, kriva usta. Znam da sam i ja njemu odvratna!".

Vidi opis NAHVATAO SAM OCA I NJU NA VEŠ MAŠINI! Skandal trese Zadrugu - hitno se oglasio pevač! "Ne bih je naslonio ni na bicikl!" Zorica Marković autobus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MONDO, Goran Sivački Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Adria Media Group Br. slika: 5 5 / 5

Miloš Bojanić se potom oglasio i priznao da je Zorica Marković boravila kod njih na moru, ali rekao da nikada nije bio intiman s njom. "Mikica je rekao to da je isprovocira. Istina je da je ona na letovanju bila kod mene, ali je bila sa švalerom. Ja sam tada bio još uvek s bivšom suprugom. Sa Zoricom ništa nisam imao. Na nju ne bih stari bicikl naslonio, a ne nešto drugo. Ne pravdam Mikicu, jako je ružno to što je rekao, ali znam da je rekao u besu. Zorica je hodajuće istinsko zlo kakvo majka jednom rađa. Ne postoji kolega koji ima lepu reč da kaže za nju. Zna da je Mikica najslabiji na mene i porodicu i zato je namerno tu gađala, ja to njenoj deci nikada ne bih uradio. Ona je jedna prava nesrećnica. Ona je zbog svoje zlobe rasturila sve svoje veze", poručio je Miloš.

"Nisam ponosan na to kako se Mikica tokom proslave rođendana ponašao, ne podržavam alkohol i o njegovom pijanstvu ćemo razgovarati. Moram priznati, zgrozio sam se kada sam video snimak na kojem Zorica sipa pepeo cigarete Mikici u limenku. Pokušala je da ga otruje! Ljudi su mi rekli da to može da natera čoveka da poludi", dodao je Bojanić.

>